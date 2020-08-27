İnternetten okul alışverişinde nelere dikkat edilmeli?

İşte online okul alışverişinde dikkat edilmesi gerekenler...

-En temel ihtiyaçları seçin, aşırıya kaçmayın

Bu yıl pandemiden dolayı çocukları farklı bir eğitim bekliyor. Bunun için en temel ihtiyaçlar belirlenmeli. Kalem, silgi, boyalar ve silgi bu listede en başı çekecektir. Ayrıca, okul ve beslenme çantası, virüsten dolayı dezenfektan ve maskeyi de listenize ekleyebilirsiniz.

- Birkaç siteyi karşılaştırın, fiyatına dikkat edin



Piyasada çok sayıda marka, sayısız ve çeşitli ürünler sunuyor. Bunun için ilk bakılan siteden almak yerine diğer alışveriş sitelerini araştırıp, fiyat karşılaştırması yapın. Böylece en uygun fiyatlı ürünleri alabilirsiniz.

-Kolay temizlenebilir ürünleri tercih edin



Yüz yüze eğitime geçildiğinde de temizlenmesi kolay ürünler tercih edebilirsiniz. Defter kapaklarının ve kılıflarının sıvıyla temastan etkilenmeyen materyallerden olması işinizi kolaylaştırabilir. Aynı şekilde kalem ve silgi gibi malzemeleri de kolayca temizlenebilen ürünlerden seçebilirsiniz.

-Markasız ürünlere dikkat

Rastgele seçilen markasız ürünler ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarabilir. Ayrıca çevre için de zararlı olabilir. Bu yüzden bilinen ve zararsız içeriğe sahip olan ürünleri tercih etmek daha doğru olacaktır.