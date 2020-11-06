İnternetteki bilgi kirliliği ve sürekli araştırma yapmak kaygıyı artırıyor

Bu dönemde panik nedeniyle başvuran hastaların sayısında artış gözlemlediklerini belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Çiğdem Demir şunları söyledi: "Anksiyete yönünde yakınmalarda ve müracaatlarda artış oldu. Anksiyete ile de oluşabilecek solunum sıkıntısı, nefes darlığı, ısı artışı gibi sorunları Covid-19'a yakalanmış olmak gibi yorumlayanlar ya da bulaş korkusu ile gereksiz kaçınma davranışı olabiliyor. Bazen anksiyetenin çok yoğunlaşıp panik atak geçirilmesini de görüyoruz. Mesela 'Ben nefes alamıyorum. Galiba Covid -19 oldum' diyerek anksiyete yoğunlaşıyor."

İnternetteki bilgi kirliliğine dikkat

İnternetteki bilgi kirliliğinin ve sürekli araştırma yapmanın da anksiyeteyi arttırabileceğini ifade eden Dr. Demir, "Bunun yanı sıra interneti araştırma yapmak için çok kullananlar da var. Burada zaten var olan bir kaygıyı arttırıcı etki yaratıyor. Bu sadece Covid-19 için geçerli değil. Sağlık ile ilgili her tür konuda internet üzerinden bilgi edinme davranışı genel anlamda kaygı sorunu olan kişilerde var olan anksiyeteyi arttırıcı etki yaratıyor. Oradan edinilen hatalı, eksik ya da kendileri ile ilişkili olduğunu kabul ettiği bilgiler varolan kaygı düzeyini arttırıcı etki yaratıyor. Bu nedenle internetin gerek koronavirüs gerekse sağlık ile ilgili diğer konularda araştırma amaçlı kullanımı makul sonuçlar yaratmıyor diyebiliriz. Kendimizde fiziksel anlamda bir sağlık sorunu olduğundan şüpheleniyorsak bunun doğru yolu ilgili sağlık kurumuna müracaat etmek şeklinde olacaktır" dedi.

Anksiyeteye karşı iyi ve düzenli uyku önemli

Anksiyetenin yükselmesine karşı önerilerde de bulunan Çiğdem Demir sözlerini şöyle noktaladı: "Kişinin günlük yaşamını belirgin olarak bozacak düzeyde bir kaygı varsa bu artık ruhsal bir sağlık sorunudur. Günün önemli bir kısmında kişinin zihnini meşgul ediyorsa ve olağan yaşam akışını etkiliyorsa eğer bu bir sağlık sorunudur diyebiliriz. Onun dışında bu düzeyde olmayan ama yine de kaygı sorunu yaşayan kişiler için uygun olan şey kendimizi korumamıza yönelik tavsiyelere uymak. Sosyal medya ya da interneti bu tür haberler için çok yoğun kullanmamak önemli. Güvendiğimiz belli kaynakları, günde 1 defa kontrol etmek yeterli. Uyku düzenimize dikkat ediyor olmamız, beslenmeye dikkat ediyor olmamız ve kendimize iyi gelecek kişisel meşguliyetlere zaman ayıracak şekilde organizasyon oluşturuyor olmamız yardımcı olacaktır."