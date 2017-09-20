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İnternete sınır koymanın tam vakti!

Hürriyet Haber
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Yaz tatili bitti. Okullar açıldı. Uzman Psikolog Olcay Tuna, okul döneminde internet kullanımına dikkat edilmesi konusunda tüm aileleri uyarıyor.

Okulların açılması, tatil rehavetine kapılmış çocuklar için disiplinli bir hayata geçiş anlamına geliyor. Uzmanlar, tatilde sınırsızca kullanılan internetin, okulların açılmasıyla birlikte sınırlandırılması gerektiği belirtiyor ve “internet kullanımına sınır koymanın tam zamanı” diyor.

İnternete sınır koymanın tam vakti

TATİL RAHATLIĞI YERİNE DÜZEN VE KURALLAR

Okulların açılması aileler için yeni bir yaşam düzeni demek. Tatilin rahatlığının ve düzensizliğinin yerini artık kurallar ve düzen almalı.
Kurallar ve düzen özellikle çocuklar ve gençler için internet kullanımına yönelik olmalı.

KURAL KOYMAK İÇİN GEÇ KALMAYIN

İnternete sınır koymanın tam vakti

İnternet kullanımının sınırlanmasına ilişkin kurallar okulun açılmasıyla birlikte hemen konulmalı.

Çocukların yatma- kalkma saati, ders çalışma zamanları ve tarzları gibi konularda kurallar konurken, internet kullanımına yönelik kurallar da mutlaka konmalı.

İnternet kullanım kuralları, diğer kurallarla birlikte koyulduğunda çocuklar ve gençler bunu daha kolay kabul ediyorlar. Sadece internet kullanımına özel kurallar getirildiği zaman çocuklar daha çok şikayet ediyorlar ve bu kurallara uymaları zorlaşıyor.

Kuralları şöyle özetleyebiliriz:

• Bilgisayar oyunlarının haftanın sadece belli günlerinde oynanması, hafta içinde oyunsuz günlerin olması.
Sosyal medya kullanımının günün belli saatlerinde olması.
• Gece belli bir saatten sonra cep telefonunun tamamen kapatılması.

Tüm çocuklarımıza ve gençlerimize internete takılıp hayatı kaçırmadıkları mutlu ve sağlıklı günler dileriz.

Etiketler: çocuklarda internet kullanımı , bilgisayar ıyunu , çocuk ve internet , okul dönemi

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