İnsülin direnci farklı hastalıkların habercisi olabilir

Dokularda insülin direnci varsa şekerin dokulara alınıp, kullanılması, yakılması zor olduğunu belirten Kazak, "Bu durum daha çok insülin salınmasına yol açar. Pankreas daha çok insülin salarak şekerin dokular tarafından kullanılması yoğun çaba sarf eder" dedi.

Belirtileri neler?



Aşırı salınan insülinin açlık hissine, daha çok yeme ve atıştırmaya neden olarak bir kısır döngü oluşturduğuna işaret eden Dr. Levent Kazak, "Bu durum hem insülin rezervini azaltır hem de kanda dolaşan aşırı insülin miktarı obezite, hipertansiyon, ateroskleroz gibi kronik hastalıkların oluşması için uygun bir ortam hazırlar" diye konuştu. Hastalığın belirtileri hakkında bilgiler veren Kazak, hastalığın çabuk acıkma, geç doyma, yemeklerden 2-3 saat sonra tekrar oluşan acıkma hissi, elde ve ayakta titreme gibi belirtilerinin olduğunu söyledi.



Farklı hastalıkları da tetikliyor

İnsülin direnci yüksekliğinin, başka hastalıkları tetiklediğine de dikkat çeken Levent Kazak, insülin direnci, obezite ile kanser arasında ilişki saptanan çok sayıda çalışmanın olduğunu dile getirdi.



Genetik yatkınlık, hareketsiz yaşam tarzı ve sağlıksız beslenme gibi nedenlerin insülin direncini tetiklediğini de sözlerine ekleyen Dr. Levent Kazak, açıklamasını şöyle tamamladı: "Yemek borusu, kalın bağırsak, safra yolları, pankreas, meme, rahim, yumurtalık, prostat, böbrek, mesane, tiroid ve lenf kanseri riskini artırdığı yapılan birçok bilimsel çalışmada gözlemlenmiştir. Ayrıca insülin direnci, şeker hastalığı, inme, kalp damar hastalıkları, ateroskleroz, hipertansiyon, karaciğer yağlanması, lipid yükseklikleri, polikistik over hastalığı ve infertilite gibi birçok hastalık için suçludur. Alzheimer (bunama) ile insülin direnci arasında bağ olduğu da saptanmıştır."