Instagramda etiketleme nasıl olur? Story etiketleme nasıl yapılır, ne işe yarar...

Instagram içerisinde en çok kullanılan işlemlerden bir tanesi de kişi etiketleme işlemidir. Instagram'da sevilerek yapılmakta olan işlemlerden biri şüphesiz etiketlemedir. Etiketleme sözcük manası ile de bildirme, tanıtma, ne olduğunu açıklayabilen tanıtım araçlarıdır. Instagram içerisinde bir gönderi paylaşıldığında gönderinin ne ile ilgili olduğunu, gönderi içerisinde kimlerin mevcut olduğunu ve gönderinin neyi anlatmakta olduğunu takipçilere bildirebilmek için bazı anahtar sözcükler kullanılmaktadır. Bu işleme etiketleme adı verilmektedir. Post ve storylerde etiketleme yapıp gönderiye etkileşim kazandırmış olunmaktadır.

Instagram'da Etiketleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram içerisinde etiketleme uygulaması için şu adımların takip edilmesi gerekmektedir:

Instagram uygulamasına kullanıcı ismi ve şifresi ile giriş yapılır.

Daha sonra ise paylaşım yapılacak olan fotoğraf ya da videoyu seçilir.

Ardından da ileri seçeneğine basılır.

Buradan açıklama yaz bölümüne gelinerek "#" işaretini koyulur ve boşluk bırakmadan etiketlemenin arzu edildiği konu yazılır.

Son olarak ise "paylaş" butonuna tıklanır. Bu biçimde işlem gerçekleşmiş olmaktadır.

Aynı işlem bir arkadaşı etiketlemek için de yapılır. Ancak burada ismin başına @ işareti getirilir ve daha sonra etiketlenecek olan kişi seçilir.

Instagram’da Story Etiketleme İşlemi Nasıl Yapılır?

Instagram kişi etiketleme şu biçimdedir:

İlk olarak arkadaşların etiketlenebilmesi için Instagram'a giriş yapılır.

Daha sonra etiket yapılması arzu edilen paylaşımın üstüne'@' simgesini koyulur ve etiketlemenin arzu edildiği kişinin ismi yazılır.

Ardından Instagram'daki kişi listesinde var olan ve aynı adda olan bütün Instagram kullanıcıları alt alta gelecek şekilde sıralanacaktır.

Buradan etiketlenmesi arzu edilen arkadaş ya da arkadaşlar seçildikten sonra işlem başarıyla gerçekleşmiş olmaktadır.

Story veya profilde paylaşmanın arzu edildiği kişinin ismi yazılarak "bitti" seçeneğine veya profilde paylaşılacaksa "paylaş" seçeneğine dokunularak işlem tamamlanmış olmaktadır.

Instagram’da Etiketleme İşlemi Ne İşe Yarar?

Instagram içerisinde etiketleme işlemi etiketlenen şey bir kişi ise kişinin kim olduğunun belirtilmesine yaramaktadır. Etiketlenen şey bir mekan ise mekanın neresi olduğunu göstermeye yaramaktadır. Bu sayede diğer takipçiler de mekanın neresi olduğu konusunda daha fazla bilgi sahibi olmuş olurlar. Etiketleme uygulaması en çok kullanılan işlemler arasında yer almaktadır.