Instagram’da çocuklarınızın hesabını herkese açmayın

Son zamanlarda birçok genç, TikTok başta olmak üzere farklı sosyal medya uygulamalarına yönelse de Instagram genç internet kullanıcıları arasında popülerliğini korumaya devam ediyor. ESET uzmanlarına göre 13-17 yaş arasındaki çocuklar Instagram’ın genel kullanıcı tabanının yüzde sekizini oluşturuyor. Facebook’a ait olan bu fotoğraf paylaşma platformunun aylık aktif kullanıcı sayısı, her yaştan neredeyse 1,4 milyar kişiye ulaşıyor. Ancak bir sosyal medya platformu olarak Instagram siber zorbalık, saldırganlık, dolandırıcılık, istenmeyen içeriğe maruz kalma gibi genellikle sosyal medyayla ilişkilendirilen çeşitli tehditler konusunda çocukları ciddi bir risk altında bırakabilir.

Hesap gizliliği ile kimlerin neyi görebileceğini belirleyin

Yapılması gereken ilk iş, hesap gizliliğini ayarlamak. Instagram, hesabın herkese açık veya gizli olması şeklinde iki seçenek sunar. Ayrıca genç kullanıcılar ve ebeveynlerine yönelik olarak son zamanlarda sunulan önlemlerin bir parçası olarak Instagram, şu anda 16 yaş altındaki kullanıcıların hesaplarını varsayılan olarak gizli konuma getiriyor. Ancak kullanıcılar isterse herkese açık bir hesaba geçmeyi de tercih edebilir. Hesap sahibinin onaylamadığı kişilerin hesabı takip edememesini ve içerikleri görememesini sağlayan gizli hesap her zaman daha iyi bir seçenektir.

Çocuğunuz çeşitli nedenlerden ötürü herkese açık bir hesap kullanmak istiyorsa en azından bazı içerikleri yalnızca yakın arkadaşlar listesindekilerin görüntüleyebilmesi konusunda çocuklarınıza yardımcı olun. Herkese açık profilin taşıdığı riskler konusunda çocuğunuzla konuşmanız faydalı olur. Kurbanların hesaplarını klonlamak dahil olmak üzere çeşitli kötü amaçlı eylemler için ahlaksız kişilere malzeme sağlayabileceğinden akışlarındaki, paylaştıkları hikayelerdeki her şeyi herkesin görmesi akıllıca olmayabilir. Herkese açık hesaba sahip olan kişiler istedikleri zaman hesaplarını gizliye çevirebilir, ancak gizli hesaba geçtiklerinde hesaplarındaki takipçiler onları takip etmeye devam edecektir.

Direkt mesajlar, yorumlar, etiketler ve bahsetmeler

“DM’den yürüme” deyimini artık herkes biliyor. Bu deyim, birine direkt mesaj (DM) yollamak anlamına geliyor. DM’ler, Instagram kültürünün yaygın olarak kullanılan bir parçası. Gençler gönderileri beğenmenin, gönderilere yorum yapmanın veya hikayeleri izlemenin yanı sıra DM yoluyla birbiriyle iletişime geçer. Çocuğunuza kimin mesaj atabileceği konusunda belli bir kontrole sahip olmak temkinli bir yaklaşımdır. Bunu göz önünde bulundurarak Instagram şu anda yetişkinlerin, kendilerini takip etmeyen 18 yaş altındaki kullanıcılara mesaj göndermesini engelliyor. Platformun son zamanlarda genç kullanıcıları korumak amacıyla sunduğu başka bir güvenlik özelliği ise, takip ettikleri yetişkinlerle konuşmalarında temkinli olmaları konusunda gençlere tavsiyeler vermek üzere açılır pencereler veya güvenlik bildirimleri paylaşmak.

Instagram 2021 Mart ayında şöyle bir duyuru yaptı: “DM'lerdeki güvenlik uyarıları, şüpheli olabilecek davranışlar sergileyen bir yetişkinin DM yoluyla etkileşim kurduğu gençleri bilgilendirecektir. Örneğin, bir yetişkin 18 yaşından küçük kişilere çok sayıda arkadaşlık veya mesaj isteği gönderiyorsa alıcıları DM'lerinde uyarmak ve onlara konuşmayı bitirme veya yetişkini engelleme, şikayet etme ya da kısıtlama seçeneği sunmak için bu aracı kullanacağız.”

Yorumlar, Etiketler ve Bahsetmeler, kullanıcıların birbiriyle etkileşime geçebildiği diğer yollardır ve çocuklarınızın sevdiklerinin içeriklerine bu işlevleri kullanmasıyla ilgili büyük ihtimalle bir kısıtlamanız yoktur. Rastgele yabancıların gönderilerinde çocuklarınızı etiketlemediğinden veya çocuklarınızdan bahsetmediğinden emin olmalı ve çocuklarınızla uygun olmayan şekilde etkileşimde bulunmasını engellemelisiniz. Instagram birkaç hafta önce “insanların kendilerini takip etmeyen gençleri etiketleme, bu gençlerden bahsetme veya Instagram’a ilk katıldıklarında varsayılan olan içeriklerini Reels Remixleri’ne ya da Rehberler’ine dahil etme özelliğini kapatacağını” duyurdu.

Gizli kelimeler

Sosyal medya etkileşimleri, bazen önemli bir konuda hararetli bir tartışmanın ardından kötü amaçla söylenen yorumlarla ve kırıcı mesajlarla dolu bir yere dönüşebiliyor. Bu duruma genellikle yorum yapanları kışkırtan çevrimiçi troller neden oluyor. Ancak, çevrimiçi trolleme siber zorbalığa veya siber tacize dönüşebilir. Instagram, bu gibi istismara yönelik davranışlara karşı kullanıcılarını korumak için Gizlenen sözcükler ayarlarında bulunabilen birçok kullanışlı özelliğe ve ayara sahip. Çocuklarınızın ve çocuklarınızı takip edenlerin hoş olmayan yorumları görmesini istemiyorsanız Instagram’ın yorum filtreleme sistemini etkinleştirebilirsiniz. Bu sistemi etkinleştirdiğinizde, işaretli terimleri barındıran içerikler gizlenir; aynı seçenek DM’ler için de geçerlidir. Ayrıca, kişisel olarak zararlı bulduğunuz terimleri dahil edebileceğiniz özelleştirilmiş bir sözcük listesi de oluşturabilirsiniz.