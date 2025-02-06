İnsan beyninde bir kaşık dolusu plastik bulundu! Yemeklerden ve havadan geçiyorlar, tek tek hücrelerin içine yerleşiyorlar

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Yeni bir araştırma, insan beyninin her zamankinden daha fazla mikroplastik içerdiğini ve bunun bunamaya yol açabileceğini öne sürüyor.

2024 yılında ölen insanların beyinlerini analiz eden bilim insanları, bunları 2016 yılında ölen insanların beyinleriyle karşılaştırdı ve biriken plastik miktarının yüzde 50 daha fazla olduğunu buldu. Ayrıca, bunama teşhisi konmamış kişilere kıyasla, bunama nedeniyle ölen kişilerin beyinlerinde daha fazla miktarda küçük plastik parçacıkları bulundu.

New Mexico Üniversitesi ve diğer üniversitelerden araştırmacılar, bulgularının 'küresel plastik konsantrasyonlarının artması' sonucu olabileceğini söyledi.

Plastiklerin beyne girebilmesi için kan-beyin bariyerini geçmesi gerekiyor. Bu bariyer, beyni çevreleyen ve zararlı maddelerin girişini engelleyen bir filtre görevi gören bir hücre tabakasıdır.

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Beyinde en sık bulunan plastik olan polietilen, genellikle çöp olarak atılan poşet ve tek kullanımlık su şişeleri yapımında kullanılıyor ve bulunan küçük plastik parçalarının yüzde 70'ini oluşturuyor. Diğer plastikler arasında yiyecek ve içecek kaplarında da kullanılan polipropilen ve sentetik kauçuk da yer alıyor.

Mikroplastikler 5 milimetreden daha küçük veya yaklaşık bir kalem silgisi boyutundan 1 nanometreye kadar değişebilen parçalardır. ABD Çevre Koruma Ajansı'na göre bir insan saçı teli yaklaşık 80.000 nanometre genişliğindedir. Daha küçük olan her şey, metrenin milyarda biri ile ölçülmesi gereken bir nanoplastiktir. Uzmanlar, nanoplastiklerin insan sağlığı açısından en endişe verici plastikler olduğunu, çünkü minik parçaların tek tek hücrelerin içine yerleşebileceğini söylüyor.

BEYNİMİZDE BİR KAŞIK BÜYÜKLÜĞÜNDE PLASTİK VAR

New Mexico Üniversitesi'nde farmasötik bilimler profesörü olan çalışmanın eş yazarı Matthew Campen, kadavralardan alınan beyinlerdeki mikroplastik ve nanoplastiklerin dağılımını analiz etti; 2024'te alınan karaciğer ve beyin örneklerinin, 2016'da alınan örneklere kıyasla önemli ölçüde daha yüksek konsantrasyonlarda plastik mikro ve nanopartikül içerdiğini bulundu. Genel olarak kadavra beyin örnekleri böbrek ve karaciğerlerinden yedi ila 30 kat daha fazla küçük plastik parçaları içeriyordu.

Campen “Ortalama yaşları 45 ya da 50 civarında olan normal bireylerin beyin dokusunda gördüğümüz konsantrasyonlar gram başına 4.800 mikrogram ya da ağırlıkça %0,48 idi. Bu standart bir plastik kaşığın tamamına eşdeğer” dedi ve ekledi:

“Bu çalışmada analiz edilen beyinlerdeki plastiklerin toplam kütle konsantrasyonu son sekiz yılda yaklaşık yüzde 50 arttı. Bu da bugün beynimizin %99,5'inin beyin, geri kalanının ise plastik olduğu anlamına geliyor.”

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DEMANS, PLASTİK PARÇALARINI ARTIRIYOR MU?

Araştırmacılar ayrıca, ölümlerinden önce demans teşhisi konmuş 12 kişinin beyinlerinde, sağlıklı beyinlere kıyasla üç ila beş kat daha fazla kırık benzeri plastik parça buldu. Gözün görebileceğinden daha küçük olan bu parçalar, beynin atardamar ve toplardamar duvarlarının yanı sıra beynin bağışıklık hücrelerinde de yoğunlaşmıştı.

Campen, “Bu biraz endişe verici, ancak demansın kan beyin bariyerinin ve temizleme mekanizmalarının bozulduğu bir hastalık olduğunu unutmayın. Buna ek olarak, demansta iltihaplı hücreler ve beyin dokusunda atrofi vardır, bu da ‘plastiklerin gitmesi için bir tür lavabo’ oluşturabilir. Bu sonuçları yorumlarken çok dikkatli olmak istiyoruz, çünkü mikroplastikler büyük olasılıkla demans nedeniyle yükselmiştir ve şu anda mikroplastiklerin hastalığa neden olabileceğini söylemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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POTANSİYEL SAĞLIK ZARARLARI

Boston College'da Küresel Halk Sağlığı ve Biyoloji Profesörü olan Dr. Philip Landrigan, günümüzde insan dokularında daha yüksek seviyelerde mikroplastik bulunmasının ‘mantıklı’ olduğunu çünkü plastik üretimi, plastik kirliliği ve insanların plastiklere maruz kalmasının hızla arttığını söyledi.

Landrigan, “Bugüne kadar üretilen tüm plastiğin yarısından fazlası 2002 yılından bu yana üretildi ve üretim 2040 yılına kadar iki katına çıkma yolunda ilerliyor” dedi.

PLESANTADA BİLE BULUNDU

Minderoo - Monaco Plastik ve İnsan Sağlığı Komisyonu'nun Mart 2023 raporunun baş yazarı olan Landrigan, “Çalışmalar bu plastikleri insan kalbinde, büyük kan damarlarında, akciğerlerde, karaciğerde, testislerde, gastrointestinal sistemde ve plasentada buldu. En büyük soru, ‘Bu parçacıklar bize ne yapıyor?’ idi. Kesin olarak bildiğimiz şey, bu mikroplastik parçacıkların Truva atları gibi olduklarıdır. Plastiklerde bulunan binlerce kimyasal maddeyi beraberlerinde taşırlar ve bu kimyasalların bazıları çok kötü aktörlerdir” diye konuştu.

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Nanoplastikler, ana organlardaki tek tek hücreleri ve dokuları istila ederek potansiyel olarak hücresel süreçleri kesintiye uğratabilir ve bisfenoller, ftalatlar, ağır metaller ve PFAS gibi endokrin bozucu kimyasalları biriktirebilir.

Endokrin Derneği'ne göre, endokrin bozucular insan üreme sistemine müdahale ederek genital ve üreme malformasyonlarının yanı sıra kadınlarda kısırlığa ve sperm sayısında azalmaya yol açıyor.

NANOPLASTİKLER YOLLARINI ŞAŞIRIYOR BEYNE ULAŞIYOR

Campen, “Bu nanoplastikler bir şekilde vücutta yollarını şaşırıyor ve kan-beyin bariyerini aşarak beyne ulaşıyor. Plastikler yağları ya da lipitleri sever, bu yüzden bir teoriye göre plastikler yediğimiz yağlarla yollarını kesiştiriyor ve bu yağlar daha sonra lipitleri gerçekten seven organlara ulaşıyor, beyin bunların başında geliyor” dedi.

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İnsan beyninin ağırlığının yaklaşık %60'ı yağdan oluşur ve bu oran diğer tüm organlardan çok daha fazladır. Omega 3'ler gibi temel yağ asitleri, beyin hücrelerinin gücü ve performansı için kilit öneme sahiptir. İnsan vücudu esansiyel yağ asitlerini kendi başına üretemediğinden, bunların gıdalardan veya takviyelerden gelmesi gerekir.

MARUZ KALMANIN YOLLARI: BESLENME VE HAVA

Landrigan, mikro ve nanoplastiklere maruz kalmanın ana yolunun beslenme olduğunu, ancak bazılarının havadan da geldiğini söyledi, “İnsanlar otoyolda giderken ve lastikleri otoyolun yüzeyini aşındırırken, belirli miktarda mikroplastik partikül havaya atılır. Eğer kıyıya yakın bir yerde yaşıyorsanız, denizdeki mikroplastik parçacıkların bir kısmı dalga hareketiyle havaya karışır. Dolayısıyla, sindirim muhtemelen baskın yoldur, ancak soluma da önemli bir yoldur” ifadelerine yer verdi.

PEKİ NE YAPACAĞIZ?

Uzmanlar, bireylerin plastiğe maruz kalmalarını ve plastik ayak izlerini azaltmak için atabilecekleri pek çok adım olduğunu söylüyor.

Landrigan, “İnsanları korkutmamak önemli, çünkü bu alandaki bilim hala gelişiyor ve 2025 yılında hiç kimse plastik olmadan yaşamayacak. İnsanlara diyorum ki, ‘Kaçamayacağınız bazı plastikler var. Plastik içermeyen bir cep telefonu ya da bilgisayar alamayacaksınız. Ancak kaçınabileceğiniz plastiklere, özellikle de tek kullanımlık plastiklere maruz kalmanızı en aza indirmeye çalışın” dedi ve ekledi:

“Plastik filmle sarılmış gıdalardan kaçınmak zor çünkü her yerde bulunuyorlar. Ancak pişirmeden veya mikrodalgaya koymadan önce gıdayı plastik ambalajından çıkarabilirsiniz. Plastiği ısıttığınızda, bu mikroplastiklerin ambalajdan çıkıp yiyeceğe doğru hareketini hızlandırır.”

Bir çevre savunma grubu olan Doğal Kaynaklar Savunma Konseyi, plastik bardak ve kapları azaltmak için kahve alırken termos kullanmanızı, ofiste yemek yerken kullanmak için evde kullandığınız gibi çelik çatak kaşık tercih etmenizi söylüyor.

Langrigan da şunları ekledi:

“Alışverişe gittiğinizde plastik poşet kullanmayın. Bez torba, kâğıt torba ya da geri dönüşüm torbası kullanın. Mümkünse plastik su şişelerinden uzak durmaya çalışın. Plastik bardak yerine cam bardak kullanın. Yiyeceklerinizi plastik kaplar yerine cam kaplarda saklayın.”