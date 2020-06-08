Inr nedir? Inr değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

Her insanın vücudunda kan pıhtılaşması gerçekleşir. Bu kanın pıhtılaşma süresini ise INR testleri ölçer. Özellikle bazı hastalıkların önlenmesi bakımından kanın pıhtılaşma süreci çok önem taşımaktadır.

INR testi nedir?

Kanın pıhtılaşma sürecini ölçen testlere INR testi adı verilmektedir. Genellikle her hasta için uygulanmamaktadır. Fakat bazı durumlarda gerekli olur. Bu testler kan sulandırıcı ilaç tedavileri dönemlerinde yapılmaktadır. Bu ilaçları kullanan kişilere ise genellikle sıklıkla uygulanarak izleme yapılır. Bu izlem hematoloji alanında yapılmaktadır.

Hastalara kan sulandırıcı ilaçların verilmesinin sebebi pıhtı oluşumunu aza indirmektir. INR testi ise bu durumu gözlemlemek amacıyla yapılmaktadır. Hastalarda kanama oluşmaması için pıhtılaşma gerekir. Fakat bu pıhtılaşmanın belirli bir oranı bulunur.

INR değeri kaç olmalıdır?

Hastalara genellikle kalp krizi riski veya felç geçirme riski bulunduğu durumlarda kan sulandırıcı ilaç verilmektedir. Bu durumlarda bu ilaçların takibi amacıyla INR testi yapılmaktadır. INR oranları her hastalığa göre değişkenlik gösterebilir. Fakat ortalama INR testinin normal değerleri 0.8 ile 1.1 aralığındadır. Eğer hasta kan sulandırıcı ilaç içiyor ise bu oran 2.0 ile 3.0 aralığında olmalıdır. Fakat bazı durumlarda INR testi bu değerlerin üstünde veya altında çıkabilir. Bunun pek çok sebebi bulunmaktadır.

INR yüksekliği nedenleri

INR testinde normal değerlerin yüksek çıkması pıhtılaşmanın yavaş olduğunu göstermektedir. Bu durumda hastada iç kanama riski bulunur. İç kanama yaşayan kişilerde genellikle INR testi yüksek çıkmaktadır. Risk değer yükseldikçe artmaktadır. INR testinin yüksek çıkmasının genetik faktörlere bağlı olduğu söylenmektedir. Genetik faktörler dışında testin yüksek çıkma nedenleri şunlardır:

- K vitamini eksikliği

- Kan kaybı yaşanması

- Vücutta protein eksikliği

- Kan kanseri hastalığı

- Kan sulandırıcı ilaç kullanan kişilerin yanlış kullanması

INR testinin yüksek çıkması bu nedenlere bağlı olmaktadır. Hastaların kan kaybı yaşaması, protein eksikliği, K vitamininin az olması ve kan sulandırıcı ilaçların kullanılması INR değerlerinde yükselmeye sebep olmaktadır.

Kan sulandırıcı ilaç kullanan hastalar bu ilaçları doktor kontrolünde kullanmaktadır. Bu sebeple kan sulandırıcı kullanan hastalara yapılan INR testi değerleri diğer kişilere göre daha fazla çıkmaktadır. Bu nedenle bu ilaçları kullanan kişilerin INR testi normal değerleri biraz daha yüksektir.

INR düşüklüğü nedenleri

INR değerinin belli bir aralığı bulunur. Bu aralığın altında çıkması INR düşüklüğü meydana gelmektedir. Bu durumda kan fazla pıhtılaşır ve emboli adı verilen pıhtılar oluşur. Emboli oluşması kolon kanserine ve pankreas kanserine sebep olmaktadır. Bazı durumlarda hastaların enfeksiyon kapması INR değerinin düşük çıkmasına da sebep olabilmektedir. Hastaların kullandıkları doğum kontrol hapları ve K vitaminin aşırı dozda olması INR testinin değerlerinin düşük çıkmasına sebebiyet vermektedir.

K vitamini çok fazla alan ve K vitamini besinlerini fazla tüketen kişilerde bu test oranı düşük çıkmaktadır. Ayrıca kılcal damarlardaki aşırı pıhtılaşma da INR testinde değer düşüklüğüne neden olmaktadır.

K vitamini düşüklüğünün birçok nedeni olabilir. INR testinde değerin düşük çıkması vücutta pıhtılaşmanın fazla olduğunu gösterir. Bu durumda da hastaların damarlarında oluşan kan pıhtısı oldukça tehlikeli bir durumdur. Emboli adı verilen bu durum hastaların sağlığı açısından dikkate alınması gerekir.