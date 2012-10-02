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İngilizce yeterli değil

Hürriyet Haber
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İspanyolca eğitim için ilk adım atıldı.

Anabilim Eğitim Kurumları, eğitimde İspanyolca dönemi için İspanya Hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı ile görüşmelere başladı.

Anabilim Eğitim Kurumları İcra Kurulu Başkanı Serkan Kılıç, yaptığı açıklamada “Türkiye’de birçok okulda ilk yabancı dil olarak İngilizce öğretilmesinin yeterli olmadığını düşünüyoruz. İlkemiz çok yönlü dünya insanı yetiştirmektir. Öğrencilerimizin okul hayatından sonra dünyada ikinci yaygın dil olan İspanyolca ile iş hayatlarında başarı sağlayacaklarına ve farklı kültürler tanıyarak geniş bir vizyon ile dünyaya bakacaklarına inanıyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’na sunulan müfredatın yasal prosedür sürecini tamamlaması bekleniyor.  

Etiketler: çocuk , okul dönemi

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