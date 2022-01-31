İnfluenza aşısı nedir, ne zaman yapılmalıdır? İnfluenza virüsü ve aşısı hakkında bilgiler

İnfluenza belirtileri olan kişilere uzman kontrolünde ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Bunun yanında öncesinde ve influenza virüsü söz konusu olduğunda aşının görevi de araştırılmaktadır. Peki, influenza aşısı nedir, ne zaman yapılır? İşte influenza belirtileri ve aşısı ile ilgili merak edilenler...

İnfluenza aşısı nedir?

Ülkemizde dolaşımdaki baskın grip virüsü influenza A(H3N2) virüsüdür. Bununla birlikte grip benzeri hastalıklara neden olan diğer solunum yolu virüsleri de dolaşımda yüksek düzeyde yer almaktadır (respiratory syncytial virus, rhinovirus, parainfluenzavirus, adenovirus, coronavirus, enterovirus, h. bocavirus, h. metapneumovirus vb.). Yapılan çalışmalar ile tedavinin olabildiğince erken dönemde başlanmasının önemi vurgulanmaktadır. Hastalık belirtileri başladıktan sonraki ilk 48 saat içerisinde başlanan tedavinin daha etkili olduğu bilinmelidir.

İnfluenza aşısı ne zaman yapılmalıdır?

Sağlık Bakanlığı'nda yer alan bilgilere göre, dünyada bilimsel çalışmalar ile gripten korunmanın en etkin yolun aşı olduğu gösterilmiştir. Bu nedenle grip sezonu öncesinde ve grip sezonu süresince özellikle hastalığın ağır seyrettiği ve hatta ölümlerin görülebildiği risk grubundaki kişilerin grip aşısı yaptırmaları önerilmektedir. Diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de Sağlık Bakanlığı tarafından hekim reçetesi ile grip aşıları risk grubundaki kişilere her yıl tüm sağlık kuruluşları tarafından ücretsiz yapılmaktadır.

İnfluenza belirtileri nelerdir?

İlk başta grip, burun akıntısı, hapşırma ve boğaz ağrısı ile birlikte soğuk algınlığı gibi görünebilir. Ancak soğuk algınlığı genellikle yavaş gelişir, oysa grip aniden ortaya çıkma eğilimindedir. Soğuk algınlığı rahatsız edici olsa da, genellikle griple kendinizi çok daha kötü hissedersiniz.

İnfluenza yaygın belirtileri ve semptomları şunları içerir: