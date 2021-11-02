İnflamasyon (Enflamasyon) nedir, nasıl azaltılır? İnflamasyon belirtileri ve tedavisi

Enflamasyon, (inflamasyon) yangı veya iltihaplanma, canlı dokunun her türlü canlı, cansız yabancı etkene veya içsel/dışsal doku hasarına verdiği sellüler (hücresel), humoral (sıvısal) ve vasküler (damarsal) bir seri vital yanıttır. Peki, inflamasyon (enflamasyon) nedir, nasıl azaltılır? İnflamasyon belirtileri ve tedavisi...

İnflamasyon (Enflamasyon) nedir?

Enflamasyon , vücudunuzun beyaz kan hücrelerinin ve yaptıkları şeylerin sizi bakteri ve virüs gibi dış istilacılardan gelen enfeksiyonlardan koruduğu bir süreçtir. Ancak artrit gibi bazı hastalıklarda, vücudunuzun savunma sistemi - bağışıklık sisteminiz - savaşacak istilacılar olmadığında iltihabı tetikler. Bu otoimmün hastalıklarda , bağışıklık sisteminiz normal dokular enfekte olmuş veya bir şekilde olağandışı davranarak hasara neden olur.

İnflamasyon (Enflamasyon) çeşitleri

Enflamasyon kısa süreli ( akut ) veya uzun süreli ( kronik ) olabilir. Akut inflamasyon saatler veya günler içinde geçer. Kronik inflamasyon, ilk tetikleyici gittikten sonra bile aylar veya yıllar sürebilir. Kronik inflamasyonla bağlantılı durumlar şunları içerir:

Kalp hastalığı

Şeker hastalığı

Astım

Alzheimer hastalığı

İnflamasyon (Enflamasyonun) belirtileri nelerdir?

Enflamasyon belirtileri şunları içerir:

Kırmızılık

Dokunulduğunda sıcak olabilen şişmiş bir eklem

Eklem ağrısı

Eklem sertliği

Olması gerektiği gibi çalışmayan bir eklem

Çoğu zaman, bu belirtilerden yalnızca birkaçına sahip olursunuz.

İnflamasyon (Enflamasyon) ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere grip benzeri semptomlara neden olabilir:



- Ateş

- Titreme

- Yorgunluk /enerji kaybı

- Baş ağrısı

- İştah kaybı

- Kas sertliği

İnflamasyon (Enflamasyon) neden olur, etkileri nelerdir? ?

İltihaplanma meydana geldiğinde, vücudun beyaz kan hücrelerinden kimyasallar girin kanı işgalcilere karşı vücudu korumak veya dokuları. Bu, yaralanma veya enfeksiyon bölgesine kan akışını arttırır. Kızarıklığa ve sıcaklığa neden olabilir. Kimyasalların bazıları sıvının dokularınıza sızmasına neden olarak şişmeye neden olur. Bu koruyucu süreç sinirleri tetikleyebilir ve ağrıya neden olabilir .

Daha fazla sayıda beyaz kan hücresi ve eklemlerinizde yaptıkları şeyler zamanla tahrişe, eklem astarının şişmesine ve kıkırdak kaybına (kemiklerin ucundaki yastıklar) neden olur.

İnflamasyon (Enflamasyon) nasıl azaltılır?

Yediğiniz ve içtiğiniz şeyler de iltihaplanmada rol oynayabilir. Bir anti-inflamatuar diyet için aşağıdaki gibi yiyecekleri ekleyin:

Domates

Zeytin yağı

Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, karalahana)

Fındık (badem, ceviz)

Yağlı balıklar ( somon , ton balığı, sardalye)

Meyveler (çilek, portakal )

Bu şeyler iltihabı tetikleyebilir, bu yüzden onlardan mümkün olduğunca kaçının:

Rafine karbonhidratlar (beyaz ekmek )

Kızarmış yiyecekler (Patates kızartması)

Şekerli içecekler

Kırmızı ve işlenmiş etler (sosis vb.)

Margarin, katı yağ

İnflamasyon (Enflamasyon) tedavisi

Enflamatuar hastalıkların tedavisi , ilaçlar , dinlenme, egzersiz ve eklem hasarını düzeltmek için ameliyatı içerebilir . Tedavi planınız, hastalık türünüz, yaşınız, aldığınız ilaçlar, genel sağlığınız ve semptomların ne kadar şiddetli olduğu gibi birçok şeye bağlı olacaktır.

Tedavinin amaçları şunlardır: