İnflamasyon (Enflamasyon) nedir, nasıl azaltılır? İnflamasyon belirtileri ve tedavisi
Halk arasında iltihap tabiri yangı için kullanılmasına rağmen sık sık apseler için de iltihap denmesinden dolayı yangı terimini kullanmak daha yerinde olacaktır. İnflamasyon ya da enflamasyonun uzun süre devam etmesi, vücudun kronik hastalık gibi sorunlarla karşılaşacağının göstergesi olarak kabul edilebilir. Peki, inflamasyon (enflamasyon) nedir, nasıl azaltılır? İnflamasyon belirtileri ve tedavisi...
Enflamasyon, (inflamasyon) yangı veya iltihaplanma, canlı dokunun her türlü canlı, cansız yabancı etkene veya içsel/dışsal doku hasarına verdiği sellüler (hücresel), humoral (sıvısal) ve vasküler (damarsal) bir seri vital yanıttır. Peki, inflamasyon (enflamasyon) nedir, nasıl azaltılır? İnflamasyon belirtileri ve tedavisi...
İnflamasyon (Enflamasyon) nedir?
Enflamasyon , vücudunuzun beyaz kan hücrelerinin ve yaptıkları şeylerin sizi bakteri ve virüs gibi dış istilacılardan gelen enfeksiyonlardan koruduğu bir süreçtir. Ancak artrit gibi bazı hastalıklarda, vücudunuzun savunma sistemi - bağışıklık sisteminiz - savaşacak istilacılar olmadığında iltihabı tetikler. Bu otoimmün hastalıklarda , bağışıklık sisteminiz normal dokular enfekte olmuş veya bir şekilde olağandışı davranarak hasara neden olur.
İnflamasyon (Enflamasyon) çeşitleri
Enflamasyon kısa süreli ( akut ) veya uzun süreli ( kronik ) olabilir. Akut inflamasyon saatler veya günler içinde geçer. Kronik inflamasyon, ilk tetikleyici gittikten sonra bile aylar veya yıllar sürebilir. Kronik inflamasyonla bağlantılı durumlar şunları içerir:
- Kalp hastalığı
- Şeker hastalığı
- Astım
- Alzheimer hastalığı
İnflamasyon (Enflamasyonun) belirtileri nelerdir?
Enflamasyon belirtileri şunları içerir:
- Kırmızılık
- Dokunulduğunda sıcak olabilen şişmiş bir eklem
- Eklem ağrısı
- Eklem sertliği
- Olması gerektiği gibi çalışmayan bir eklem
Çoğu zaman, bu belirtilerden yalnızca birkaçına sahip olursunuz.
İnflamasyon (Enflamasyon) ayrıca aşağıdakiler de dahil olmak üzere grip benzeri semptomlara neden olabilir:
- Ateş
- Titreme
- Yorgunluk /enerji kaybı
- Baş ağrısı
- İştah kaybı
- Kas sertliği
İnflamasyon (Enflamasyon) neden olur, etkileri nelerdir? ?
İltihaplanma meydana geldiğinde, vücudun beyaz kan hücrelerinden kimyasallar girin kanı işgalcilere karşı vücudu korumak veya dokuları. Bu, yaralanma veya enfeksiyon bölgesine kan akışını arttırır. Kızarıklığa ve sıcaklığa neden olabilir. Kimyasalların bazıları sıvının dokularınıza sızmasına neden olarak şişmeye neden olur. Bu koruyucu süreç sinirleri tetikleyebilir ve ağrıya neden olabilir .
Daha fazla sayıda beyaz kan hücresi ve eklemlerinizde yaptıkları şeyler zamanla tahrişe, eklem astarının şişmesine ve kıkırdak kaybına (kemiklerin ucundaki yastıklar) neden olur.
İnflamasyon (Enflamasyon) nasıl azaltılır?
Yediğiniz ve içtiğiniz şeyler de iltihaplanmada rol oynayabilir. Bir anti-inflamatuar diyet için aşağıdaki gibi yiyecekleri ekleyin:
- Domates
- Zeytin yağı
- Yeşil yapraklı sebzeler (ıspanak, karalahana)
- Fındık (badem, ceviz)
- Yağlı balıklar ( somon , ton balığı, sardalye)
- Meyveler (çilek, portakal )
Bu şeyler iltihabı tetikleyebilir, bu yüzden onlardan mümkün olduğunca kaçının:
- Rafine karbonhidratlar (beyaz ekmek )
- Kızarmış yiyecekler (Patates kızartması)
- Şekerli içecekler
- Kırmızı ve işlenmiş etler (sosis vb.)
- Margarin, katı yağ
İnflamasyon (Enflamasyon) tedavisi
Enflamatuar hastalıkların tedavisi , ilaçlar , dinlenme, egzersiz ve eklem hasarını düzeltmek için ameliyatı içerebilir . Tedavi planınız, hastalık türünüz, yaşınız, aldığınız ilaçlar, genel sağlığınız ve semptomların ne kadar şiddetli olduğu gibi birçok şeye bağlı olacaktır.
Tedavinin amaçları şunlardır:
- Hastalık sürecini düzeltin, kontrol edin veya yavaşlatın
- Ağrıyı şiddetlendiren aktivitelerden kaçının veya değiştirin
- Ağrı kesici ilaçlar ve antienflamatuar ilaçlar yoluyla ağrıyı hafifletin
- Fizik tedavi ile eklem hareketini ve kas gücünü koruyun
- Gerektiğinde diş telleri, ateller veya bastonlar kullanarak eklemlerdeki stresi azaltın