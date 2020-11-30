İnek sütü protein alerjisinde ne yapmalıyız?

İnek sütü protein alerjisinin en sık belirtileri; kusma, karın ağrısı, uzun süreli huzursuzluk veya ağlama, ishal, dışkıda kan veya mukustur. Eğer tedavi edilmezse bebeklerde büyüme-gelişme geriliğine neden olabilir. İleri derecede inek sütü protein alerjisi olan bebeklerde ise anafilaksi dediğimiz şok tablosu ortaya çıkabilir. Çocuğunuzda iştahsızlık, beslenme reddi, şiddetli kusma, ishal, kabızlık, inatçı pişik, kilo kaybı ve dışkıda kan varsa inek sütü protein alerjisinden şüphelenilebilir.

İnek sütü protein alerjisi, bebeğin ve emziren annenin diyetinden inek sütü ve ürünlerini çıkarılmasıyla tedavi edilir. Diyet sürecinde keçi veya koyun sütü gibi diğer hayvan sütleri de inek sütüne benzerlik gösterdiği için diyetten çıkarılmalıdır.

Besin alerjileri çocuğa özeldir ve genelleme yapılarak bir beslenme önerisinde bulunulamaz. Anneler emziklilik sürecinde diyetlerinden çıkardıkları besinlerin yerine; mutlaka gereksinimlerine uygun, tüketebilecekleri besinleri koymalılardır. Bu dönemde annelerin yaptığı en büyük yanlış uygulama, gereksiz yere diğer besinleri de diyetten çıkarmaktır. Tedavi süresi boyunca sağlık profesyoneli tarafından tavsiye edilmemiş hiçbir besin diyetten çıkarılmamalıdır.

İnek sütü protein alerjisi olan bir bebekte tamamlayıcı beslenmeye başlarken öncelikli olarak mevsimine uygun sebzeler daha sonra meyveler, tahıllar ve sonrasında da bebeğe uygun olabilecek hayvansal kaynaklı besinlere yer verilmelidir. Besin alerjili bir çocuğun tamamlayıcı beslenmeye geçişinde besinler çocuğun alerjisine ve gereksinimlerine göre özel olarak planlanmalıdır. Bu süreçte ihtiyaca göre hipoalerjik mamalardan destek alınabilir.

Günlük hayatta en sık tükettiğimiz ve inek sütü diyetinde kaçınılması gereken bazı besinler ise şunlardır;

İnek ve diğer tüm hayvan sütleri,

Dana eti (çapraz reaksiyon nedeniyle),

Tüm peynir çeşitleri,

Tereyağı,

Yoğurt,

Ayran ,

Süt tozu

Kefir,

Boza,

Sahlep,

Paketli hazır besinler,

Krema,

Peynir altı suyu içeren besinler,

Tarhana,

Sosis,

İçinde kazein, whey proteini bulunan gıdalar,

Yüksek proteinli ürünler gibi…

İnek sütü protein alerjisinde bebek yeterli miktarda anne sütü alıyorsa 1 yaşa kadar bebekte yetersizlik görülmezken, diyet yapan ve emziren annelerin mutlaka kalsiyum ve D vitamini takviyesi alması gerekir.