İncir Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? İncir Kürü Faydaları Ve Tarifi

İncir kürü kadın hastalıklarının iyileştirilmesinde yoğun olarak kullanılmaktadır. Kilo vermeyi de kolaylaştıran incir kürü kadınların hamile kalma oranını da arttırıyor.



İncir Kürü Nedir?



Kadın hastalıklarını iyileştirmek için genellikle incir küründen yararlanılıyor. Düzenli incir kürü tüketildiğinde kadınlarda hamilelik oranı yükseliyor. Özellikle yemeklerden önce aç karnına içilen incir kürü kansızlığa da çok iyi geliyor. Kilo vermek isteyenler de incir kürünü rahatlıkla tüketebiliyorlar. İncir kürü hızlı ve kolay bir şekilde kilo vermeyi de sağlıyor. İncir kürü genel olarak hipertansiyonu da önlemektedir. İncir kürü iki malzeme ile yapılan gerçek bir şifa deposu olarak öne çıkmaktadır.



İncir Kürü Ne İşe Yarar?



İncir kürü, uzun zamandır hamile kalamayan kadınların kısa bir süre içerisinde hamile kalmasını sağlamaktadır. Kadınlar incir kürünü yaparak kısa sürede hamile kalabilirler. Kemikleri güçlendiren incir kürü antioksidan özelliği ile de öne çıkar. Düzenli incir kürü uygulandığı takdirde boğmaca ve astım gibi hastalıklar da iyileşir. İncir kürünün sağlığa pek çok yararı bulunmaktadır. Hipertansiyonu önleyen incir kürü cilt ve saç sağlığının korunmasında da büyük bir önem taşıyor.



İncir Kürü Neye İyi Gelir?



İncir kürünün pek çok yararı bulunmaktadır. Yemeklerden önce aç karnına incir kürü içildiği takdirde kansızlık engellenir. Kilo vermeyi kolaylaştıran incir kürü kemikleri de güçlendirmektedir. İncir kürü, bağırsak sorunlarının da çözülmesinde önemli bir yere sahiptir. İncir kürünün birbirinden önemli faydaları bulunmaktadır. Dolayısı ile incir kürü belli aralıklar ile kullanılmalıdır.



İncir Kürü Nasıl Yapılır? İncir Kürü Tarifi



Başta kadın hastalıkları olmak üzere solunum yolu hastalıklarına kadar pek çok noktada yarar sağlayan incir kürü düzenli uygulanmalıdır. Buna göre incir kürü yapılırken öncelikle bir litre su kaynatılmalıdır. Bu suyun içerisine ise on beş tane kuru incir atılmalıdır. Su ve incir bu şekilde yaklaşık yirmi dakika boyunca ağzı kapalı olarak kaynatılmalıdır. Daha sonra kaynamanın ardından süzülen incir kürü bir kavanoza alınarak düzenli olarak içilmelidir. Ayrıca incir kürü günlük olarak taze taze yapılmalıdır.



İncir Kürü Faydaları



Doğal ve kolay bir şekilde yapılan incir kürünün sağlığa pek çok yararı bulunmaktadır. Özellikle kadın hastalıklarının giderilmesinde önemli bir yeri olan incir kürü doğurganlığı yüksek oranda arttırmaktadır. İncir kürü eğer düzenli kullanılır ise hamile kalmayı kolaylaştırır. Bu kür doğru kullanıldığında şeker düzeyi de indirilir. Kış aylarında incir kürünü yapmak bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun yanı sıra incir kürü sayesinde boğaz ağrıları da kısa sürede giderilebilir. Diyabet hastaları incir kürünü rahat bir şekilde uygulayabilirler. İncir kürü boğmaca ve astım gibi hastalıkların giderilmesinde de son derece önemlidir.



İncir Kürü Kullanımı



Sağlığa pek çok yararı olan incir kürünün kullanım alanları oldukça geniştir. Kadın hastalıkları ve solunum yolu hastalıklarını önleyen incir kürü aynı zamanda bağışıklık sistemini de koruyor. İncir ve su ile hazırlanan incir kürü her sabah ve akşam birer bardak kadar içilebilir. İncir kürü süzüldükten sonra ılık bir şekilde içilebilir. İncir kürünün taze olması çok önemlidir. Bu nedenle incir kürü günlük yapılıp tüketilebilir. Bu sayede incir kürü etkisini de daha iyi gösterecektir. İncir kürü yaz kış her mevsim rahatlıkla kullanılabilir.