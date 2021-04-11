İncir Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? İncir Kürü Faydaları Ve Tarifi

İncir kürü uygulanan doğal kürler arasında sağlık açısından birçok faydası bulunan bir kürdür. Üstelik ülkemiz de oldukça fazla bulunan incir ile incir kürü hazırlamak oldukça kolaydır. Birçok sağlık sorununa karşı koruyucu bir özelliği bulunan incir ile kür hazırlayarak siz de tüketebilirsiniz.



İncir Kürü Nedir?



İncir meyvesi kullanılarak yapılmakta olan ve birçok faydası bulunan bir kürdür. Sağlığa olan faydaları sebebiyle sıklıkla tercih edilmektedir. İncir kürünün birçok faydası bulunmaktadır. İncir kürü evde oldukça kolay bir şekilde hazırlanabilen bir kürdür.



İncir Kürü Ne İşe Yarar?

-İncir kürünün sağlık açısından birçok faydası bulunmaktadır.

-İçerdiği mineraller ve vitaminler sebebiyle oldukça besleyici bir kürdür.

-Yüksek oranda magnezyum ve fosfor içermektedir.

-Düzenli olarak tüketilmesi bağışıklığı kuvvetlendirici bir etki oluşturur.

-Özellikle de hamile kalmak isteyen kişilerin yaptığı bir kür olma özelliğine sahiptir.

İncir Kürü Neye İyi Gelir?

-İncir kürünün sağlık sorunlarına birçok olumlu etkisi bulunmaktadır.

-Yumurta gelişimine yardımcı olan incir kürü hamile kalmayı kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir.

-Vücutta oluşan sindirim sorunlarına iyi gelen bir kürdür.

-Kalp hastalıklarına karşı koruyucu bir etki oluşturur.

-Kansızlığa karşı son derece etkili bir kürdür. Düzenli olarak tüketilen incir kürünün kan yapıcı bir etkisi vardır.

-Tansiyonu dengeleyici özelliği bulunur.

-Kemik gelişimine katkı sağlar aynı zamanda da kemikleri güçlendirir.

-İncir kürü aynı zamanda da kilo vermeyi kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir.

İncir Kürü Nasıl Yapılır? İncir Kürü Tarifi

-Evde incir kürü yapmak son derece kolaydır. Siz de evinizde bulunan malzemeler ile oldukça kolay bir şekilde incir kürünüzü hazırlayabilirsiniz.

-Zeytinyağı ve kuru incir kullanarak etkili bir incir kürü hazırlayabilirsiniz.

-Cam bir kavanozun içerisine iki adet kuru inciri dilimleyerek koymanız gerekir. Sonrasında üzerine üç yemek kaşığı zeytinyağı eklemeniz gerekir.

-24 saat boyunca beklettikten sonra tüketmeniz için hazır hale gelecektir.

-1 ay boyunca incirler her bittiğinde içerisine yeni incirler ekleyebilirsiniz.

-Farklı bir kür olarak da yedi zeytin bir incir kürünü deneyebilirsiniz.

-Cam bir kavanozun içerisine yedi adet zeytin ekleyerek bir adet de inciri dilimleyerek kavanoza ekleyebilirsiniz.

İncir Kürü Faydaları

-Oluşabilecek kanserleri hücrelerin gelişmesini engelleyici bir etkiye sahiptir.

-Kas ve eklem ağrılarına karşı doğal bir ağrı kesici etkisi oluşturur.

-Soğuk algınlığına ve gribal enfeksiyonlara karşı oldukça koruyucudur.

-Saçlara parlaklık verir ve canlandırır.

-Ciltte bulunan sağlık sorunlarının giderilmesi için kullanılmaktadır. Cilde parlaklık verici bir etkisi de bulunur.

-Yükselen ve düşen tansiyonu dengeleyicidir.

-Kalp rahatsızlıklarını engelleyici olan incir kürünün tüketimi oldukça önemlidir.

-Beyin hücrelerini koruyucu etkisi bulunmaktadır.

İncir Kürü Kullanımı

-İncir kürü hem sağlığa iyi gelmektedir. Hem de cilt ve saç sağlığı için son derece faydalıdır.

-İncir kürünü hazırladıktan sonra içerisinde bulunan incirleri tüketebilirsiniz.

-Kaynamakta olan suyun içerisine eklenen incirler su da bir süre bekledikten sonra suyu içerek tüketebilirsiniz.

-Hazırlanmış olan suyu saçlarınıza sürerek saçlarınızı daha canlı bir hale getirebilirsiniz.

-Cildiniz içinde son derece faydalı olan incir kürünü cildinize de sürerek ve masaj yaparak uygulayabilirsiniz.