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Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 25.08.2020 - 12:01 | Son Güncelleme:

İnce motor becerilerini geliştiren yumurta etkinliği

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İnce motor becerilerini geliştiren yumurta etkinliği
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İnce motor gelişimi kavramını sık sık duyduğuna eminiz. Peki, önemi hakkında bilginiz var mı? Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel, konuyla ilgili önemli bilgiler verdi.

      Motor, insan vücudunun hareket etme yeteneğidir ve ikiye ayrılır:

  • Kalın motor: Hareket etmek için vücuttaki büyük kas gruplarının kullanıldığı bölümdür. Örneğin; yürümek, koşmak, zıplamak, yüzmek, tırmanmak, dans etmek, top atıp tutmak gibi. 
  • İnce motor: Küçük kas gurupları (el ve parmak) kullanılır. El ve parmak kasların çalışmasıyla gerçekleşen hareketlerin kullanıldığı bölümdür. Örneğin; yazmak, resim yapmak, makasla kesmek, düğme iliklemek, çatal bıçakla yemek gibi. Genelde dikkat ve konsantrasyon gerektiren hareketlerdir.

Çocuklarda küçük kas gelişimi genelden özele ilerler. Önce kaba motor becerileri ardından ince motor becerileri gelişir.

Bebeklerde ilk kalın motor becerileri gelişir.  2 yaş ve sonrasında ince motor gelişimi hızlanır. Çocukların kasları ve kemikleri zamanla daha da güçlenir ve böylece daha çok aktivite yapabilirler. 2-3 yaş itibariyle çocuğun dengesi ve koordinasyonu daha iyi olur ve motor gelişimi hızla ilerler. Birkaç yıl içinde bir bireye bağımlı bir bebek iken aktif  bir çocuğa dönüşür. 2-3 yaş dönemi çocuklar keşfetme isteği ile çok aktif olurlar, sürekli hareket halindedirler ve (yeni) motor yeteneklerini pratik yaparlar. İnce motorun gelişmesi için bu yaş gurubunun el ile yapılan ince ve küçük işleri daha fazla yapmaları gerekir.

Evde çok basit malzemeler ile küçük kasları destekleyici etkinlikler yapabilirsiniz. Bu etkinliklerden bir tanesini bugün sizlere aktarmak isterim.

Malzemeler

Yumurtadan çıkan hayvan resimleri

A4 kağıdı

Fon kartonu

Yapıştırıcı

Yapılışı

Yumurtadan çıkan hayvan figürleri yeşil fon katonuna yapıştırılır.

İnce motor becerilerini geliştiren yumurta etkinliği

A4 kağıdına yumurta şekli çizilir ve kesilir.

Kağıdın ortasına bir çentik atılır.

İnce motor becerilerini geliştiren yumurta etkinliği

Kesilen kağıt hayvanların üzerine yapıştırılır.

Çentik kısmından çocuklar yırtarak içindeki hayvanları kurtarmaya çalışır.

İnce motor becerilerini geliştiren yumurta etkinliği

Not: Bu etkinlik 2 yaş sonrası için uygundur.

Evde oyun hamuru nasıl yapılır?
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