İnatçı yağ lekeleri aspiratörden nasıl çıkarılır?

Hemen her evde bulunan aspiratör mutfakta kadınların da en büyük yardımcılarından biri. Her yemek pişirirken açılan ve yağı, kiri, kokuyu içerisine çeken aspiratör ne yazık ki her seferinde temizlenmez. Hatta filtrelerinin nasıl çıkarılması gerektiğini de dikkat etmek gerekiyor. Bir süre sonra üzerinde kalın bir yağ tabakası oluşmaya başlayınca ise temizlemek pek de kolay olmayacaktır. Ancak bu harika yöntemleri kullanarak kolaylıkla temizleyebileceksiniz.

- Öncelikle aspiratörü fişten çekin. Aksi halde olumsuz bazı sonuçlarla karşılaşabilirsiniz.

- Ardından bir tencerenin içine su koyun ve biraz da beyaz sirke ekleyin. Su kaynadıktan sonra ise biraz karbonat ilave edin.

- Daha sonra aspiratör filtresini çıkarın. Geniş bir kaba aldığınız karışımın içerisine filtreyi koyun ve biraz bekletin. Bekleme sona erince temiz bir diş fırçasıyla lekeleri ovun. Bu şekilde aspiratörünüz tertemiz olacaktır.

- Farklı bir temizleme yöntemi ise sodadır. Yine bir tencereye su koyun ve kaynatın. Kaynayan suyun içerisine soda ekleyin ve genişçe bir kaba alın. Kabın içerisine çıkardığınız aspiratör filtresini koyun ve yaklaşık 5 dakika bekletin. Sürenin sonunda tüm lekelerden kurtulacaksınız.

Filtreyi temizledik, peki yağ kalıntılarını nasıl temizleyeceğiz?



Bu da oldukça kolay. Yağ çözücü spreyi aspiratöre sıkın ve biraz bekleyin. Yumuşayan yağ kalıntılarını bulaşık teli ile temizleyin. Ardından temiz bir bezle silin ve tertemiz aspiratörünüzle yepyeni yemekler yapmaya başlayın.