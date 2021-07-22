İmran isminin anlamı nedir? İmran ne demek? İmran adının özellikleri, analizi ve kökeni

İmran ismi Arapça kökenli bir isim olmakla beraber sadece kız çocukları için kullanılmaktadır. İmran ismi Hz. Meryem’in babası ve evine bağlı kalan demektir.

İmran İsminin Anlamı Nedir? İmran Ne Demek?

Türkiye’de İmran ismine sahip kişi sayısı yaklaşık 70 bin civarındadır. İmran isminin rengi pembedir. İmran ismi evine bağlı kalan ve Hz. Meryem’in babası anlamlarına gelmektedir.

İmran İsminin Özellikleri

Sevecen ve sakin bir kişiliğe sahiptir. İnsanlar ile arasını iyi tutmaya ve sadece iyilikle anılmaya özen gösterir. Kariyerinde başarılar yakalamak için sürekli çalışır ve ailesi ile barışıktır. Kimseye yanlış yapmak istemez ve özür dilemenin erdemlik olduğuna inanlar arasında yer alır.

İmran İsminin Analizi

İmran ismi 5 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

İ: Kırılgan ve duygusal bir yapıya sahiptir. Aniden ağlamaya başlayabilir.

M: Özellikle ticaret hayatında oldukça başarılı ve zekidir.

R: Sert bir yapısı vardır ancak karar verirken oldukça zorlanır.

A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

N: Sağduyulu ve sevecen bir yapıya sahiptir.

İmran Adının Kökeni

İmran adının kökeni Arapçadır.

İmran İsminin Yanına Yakışan İsimler

İmran isminin yanına yakışan kız isimleri; İmren, İmral, İmrel, İmrihan.

İmran isminin yanına yakışan erkek isimleri; İmre, İmren, İmrana.

İmran İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçiyor.