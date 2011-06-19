İMA'dan Moda ve Tasarım Kursları
İstanbul Moda Akademisi yaz dönemi programları…
İstanbul Moda Akademisi (İMA), İstanbul’da ve Londra’da gerçekleşecek programları ile yaz aylarını değerlendirmek isteyen, moda ve tasarıma ilgi duyan gençlere yönelik seçenekler sunuyor.
Programların en başında Uluslararası Pazarlarda Moda Marka Yönetimi geliyor. Uluslararası pazarlarda marka yönetiminin temellerini ve moda perakende sektörünün güncel trendlerini kazandırmayı amaçlayan program İMA ve London College of Fashion’da verilecek eğitimler ile İstanbul ve Londra’da gerçekleşen 2 bölümden oluşmaktadır.
Katılımcılar moda tasarımına olan yatkınlıklarını sınayıp tasarım sürecini kısa sürede görerek uygulama şansına sahip olabilecekleri ve mini bir tasarım projesine imza atacakları Yaratıcı Moda Tasarımı programı ile yine katılımcıların yaratıcılıklarının gün yüzüne çıkartılacağı, The Creative Journal (Objects/Images of Fascination) programı kapsamında, London College of Fashion’da bir hafta boyunca araştırmalar, görsel çalışmalar, çizim ve kolaj teknikleri gibi bir çok çalışmanın yanı sıra moda ve sanatın merkezi Londra’da müze, sergi ve galeri gezileri ile görsel günlüklerini oluşturacaklar, dünyanın en önde gelen moda okullarından LCF’de, bir hafta boyunca sanat, tasarım ve moda alanında ufuklarını genişletecekler.
Yaz aylarını değerlendirmek isteyen, moda ve tasarıma ilgi duyan gençlere yönelik Yaz Dönemi Genç Yaratıcılar Atölyeleri ise Haziran ve Temmuz aylarını dopdolu kılacak. Bu programlar; Moda Portfolyosu Hazırlık, Eskiz Defteri, Çizim ve Yaratıcı Kolaj Teknikleri atölyeleridir.
Modanın farklı alanlarına ilgi duyanlar için ise; Ezgi Kıramer ile ‘Celebrity Styling’, Tülin Kermen eşliğinde ‘Stil Danışmanlığı’ ve de London College of Fashion eğitmenlerinden Leila Miller ile ‘What is Street Photography? Fashion or Street Image?’ adlı workshoplar yaz aylarını daha da dolu kılacak. Modaya ilgi duyan ve teknik anlamda kendini geliştirmek isteyenler ise Yaratıcı Drapaj Teknikleri ile Photoshop ve Illustrator programları ile tasarım geliştirme konusunda beceriler kazanacak.
İMA ve LCF İŞBİRLİĞİNDEKİ YAZ PROGRAMLARI
• Uluslararası Pazarlarda Moda Marka Yönetimi
Eğitimin süresi: 3 hafta (48 saat)
Tarih: 11 – 29 Temmuz
İstanbul Moda Akademisi Eğitim Tarihleri: 11 – 22 Temmuz
Pazartesi, Çarşamba, Cuma 18:30 – 21:30
London College of Fashion Eğitim Tarihleri: 25 – 29 Temmuz
Pazartesi – Cuma 9:30 - 1600
• Yaratıcı Moda Tasarımı
Tarih: 4-5-6-7-8 Temmuz
Süre: 20 saat
Saat: 10:00-16:00
• The Creative Journal Objects/Images of Fascination (London College of Fashion, Londra)
Tarih: 11 – 15 Temmuz
Süre: 30 saat
Saat: 10:00 – 17:00
YAZ DÖNEMİ GENÇ YARATICILAR ATÖLYELERİ
• Moda Portfolyosu Hazırlık Atölyesi
Tarih: 11 - 22 Temmuz
Süre: 20 saat
Saat: 10:00-16:00
• Eskiz Defteri
Tarih: 25 Haziran
Süre: 6 saat
Saat:10:00-17:00
• Çizim Atölyesi
Tarih: 12 – 14 – 19 - 21 Temmuz
Süre: 20 saat
Saat: 10:00-16:00
• Yaratıcı Kolaj Teknikleri
Tarih: 1 Temmuz
Süre: 5 saat
Saat: 10:00-16:00