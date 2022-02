İMA'dan Moda ve Tasarım Kursları

İstanbul Moda Akademisi (İMA), İstanbul’da ve Londra’da gerçekleşecek programları ile yaz aylarını değerlendirmek isteyen, moda ve tasarıma ilgi duyan gençlere yönelik seçenekler sunuyor.

Programların en başında Uluslararası Pazarlarda Moda Marka Yönetimi geliyor. Uluslararası pazarlarda marka yönetiminin temellerini ve moda perakende sektörünün güncel trendlerini kazandırmayı amaçlayan program İMA ve London College of Fashion’da verilecek eğitimler ile İstanbul ve Londra’da gerçekleşen 2 bölümden oluşmaktadır.

Katılımcılar moda tasarımına olan yatkınlıklarını sınayıp tasarım sürecini kısa sürede görerek uygulama şansına sahip olabilecekleri ve mini bir tasarım projesine imza atacakları Yaratıcı Moda Tasarımı programı ile yine katılımcıların yaratıcılıklarının gün yüzüne çıkartılacağı, The Creative Journal (Objects/Images of Fascination) programı kapsamında, London College of Fashion’da bir hafta boyunca araştırmalar, görsel çalışmalar, çizim ve kolaj teknikleri gibi bir çok çalışmanın yanı sıra moda ve sanatın merkezi Londra’da müze, sergi ve galeri gezileri ile görsel günlüklerini oluşturacaklar, dünyanın en önde gelen moda okullarından LCF’de, bir hafta boyunca sanat, tasarım ve moda alanında ufuklarını genişletecekler.

Yaz aylarını değerlendirmek isteyen, moda ve tasarıma ilgi duyan gençlere yönelik Yaz Dönemi Genç Yaratıcılar Atölyeleri ise Haziran ve Temmuz aylarını dopdolu kılacak. Bu programlar; Moda Portfolyosu Hazırlık, Eskiz Defteri, Çizim ve Yaratıcı Kolaj Teknikleri atölyeleridir.

Modanın farklı alanlarına ilgi duyanlar için ise; Ezgi Kıramer ile ‘Celebrity Styling’, Tülin Kermen eşliğinde ‘Stil Danışmanlığı’ ve de London College of Fashion eğitmenlerinden Leila Miller ile ‘What is Street Photography? Fashion or Street Image?’ adlı workshoplar yaz aylarını daha da dolu kılacak. Modaya ilgi duyan ve teknik anlamda kendini geliştirmek isteyenler ise Yaratıcı Drapaj Teknikleri ile Photoshop ve Illustrator programları ile tasarım geliştirme konusunda beceriler kazanacak.

İMA ve LCF İŞBİRLİĞİNDEKİ YAZ PROGRAMLARI

• Uluslararası Pazarlarda Moda Marka Yönetimi

Eğitimin süresi: 3 hafta (48 saat)

Tarih: 11 – 29 Temmuz

İstanbul Moda Akademisi Eğitim Tarihleri: 11 – 22 Temmuz

Pazartesi, Çarşamba, Cuma 18:30 – 21:30

London College of Fashion Eğitim Tarihleri: 25 – 29 Temmuz

Pazartesi – Cuma 9:30 - 1600

• Yaratıcı Moda Tasarımı

Tarih: 4-5-6-7-8 Temmuz

Süre: 20 saat

Saat: 10:00-16:00

• The Creative Journal Objects/Images of Fascination (London College of Fashion, Londra)

Tarih: 11 – 15 Temmuz

Süre: 30 saat

Saat: 10:00 – 17:00

YAZ DÖNEMİ GENÇ YARATICILAR ATÖLYELERİ

• Moda Portfolyosu Hazırlık Atölyesi

Tarih: 11 - 22 Temmuz

Süre: 20 saat

Saat: 10:00-16:00

• Eskiz Defteri

Tarih: 25 Haziran

Süre: 6 saat

Saat:10:00-17:00

• Çizim Atölyesi

Tarih: 12 – 14 – 19 - 21 Temmuz

Süre: 20 saat

Saat: 10:00-16:00

• Yaratıcı Kolaj Teknikleri

Tarih: 1 Temmuz

Süre: 5 saat

Saat: 10:00-16:00