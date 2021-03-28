İltihaplı romatizma nedir, belirtileri nelerdir? İşte iltihaplı romatizma tedavisi

İltihaplı romatizma, her 100 kişiden birinde görülebilen bir rahatsızlık. Eklemlerde ağrı, saatlerce sürebilen sabah tutulması gibi bulgularla kendini belli eden bu durum vücutta hareket sınırlamasına neden olabiliyor. İşte iltihaplı romatizma ile ilgili merak edilenler...

İltihaplı romatizma nedir?

İltihaplı romatizma eklemlerin içindeki zarda veya iç organlarda iltihaba yol açabilen bir hastalık. Bu bozukluğun genelde eklemlerde bariz etkisini göstermekle beraber akciğer, cilt, gözler, kalp ve dolaşım sistemini de etkileyebileceğini belirten Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Özkan Yükselmiş, şu bilgileri verdi: "Çok soğuk veya sıcak havanın bu hastalığa neden olduğu kanısı doğru değildir çünkü bu hastalık otoimmum dediğimiz kendi hücrelerini yabancı olarak algılayarak oluşan bir durumdur. Yani bağışıklık sistemimizde oluşan bir hatanın sonucudur. Normalde bağışıklık sistemi normal çalışan bir bireyin vücudu dışarıdan gelen yabancıya karşı savunma üretir ama bu hastalıkta vücut normal çalışmaz ve en çok eklemlere ve kalp gibi iç organlara saldırır. Kan hücrelerinin eklem boşluğuna saldırarak orada bir hasar ortaya çıkartır ve ardından eklemlerde şişlikler oluşur."

İltihaplı romatizma belirtileri nelerdir?

İltihaplı romatizmaların bir kısmının bakteri, parazit ve virüs gibi mikrobik ajanlarla yani enfeksiyonlarla tetiklenen ve alevlenen hastalıklar olduğunu ifade eden Romatoloji Uzmanı Dr. Selda Öktem, hastalığın belirtilerini şu şekilde sıraladı: "Hassas, duyarlı, hararetli ve şişmiş eklemler, eklemlerde ağrı, saatlerce sürebilen sabah tutulması, kollarda deri altında oluşan dikenimsi şişlikler (romatoid nodülleri), bitkinlik, ateş ve kilo kaybı."

Tedavi yöntemleri

Eklemlerde deformasyon oluşmuş ise mutlaka fizik tedavi ve egzersiz tedavisi yapılmalı diyen Öktem, şöyle devam etti: "Ancak asla sıcak uygulamalar yapılmaz. Buz tedavisi tercih edilmelidir. Uzun süre şiş kalmış eklemlerde tendonlar sertleşir ve eklem hareketleri kısıtlanabilir. Bu durumda germe ve açma egzersizleri mutlaka yapılmalıdır. Sıcak su ve kaplıca tedavileri iltihaplı romatizmanın aktif döneminde kesinlikle tavsiye edilmez. Ancak hastalığın inaktif olduğu durumlarda ve 40 dereceyi geçmeyen ısılarda kaplıca havuzlarına girilebilir. Bunun için yine de önceden doktora danışılmalıdır. Romatizmal hastalıkların tedavisi uzun sürelidir. Düzenli ilaç kullanımı ve düzenli doktor kontrolü sakatlığı önler. Organ yetersizliklerinin önüne geçer, hayat kurtarır ve yaşam konforunuzu üst seviyeye çıkarır."