İltihaplara karşı koruyor, kalp ve karaciğer dostu! İşte sumağın faydaları...

Bu baharatın yemeklere müthiş bir tat, bizlere ise sağlık verdiğini belirten Diyetisyen Deniz Zünbülcan, geçmişten günümüze birçok hastalığın tedavisinde kullanılan sumağın yararlarını ve çayının nasıl hazırlanması gerektiğini anlattı.

- İltihaplara karşı koruyor: Enfeksiyon hastalıklarına karşı koruyucu olan sumak, vücutta iltihaplanma, ateş, deri iltihabı, solunum bozuklukları, bronşit gibi birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır. Yapılan araştırmalar sumak ve ekstresinin iyi bir anti-inflamatuar yani iltihap karşıtı olduğunu göstermiştir.

- Diyabeti önlüyor: Kandaki insülin seviyesini düzenlemeye yardımcı olur. Bu özelliği ile diyabeti önleyici ve tedavi edici etki göstermektedir.

- Kalp ve karaciğer dostu: Yüksek kolesterol kalp ve karaciğer hastalıklarının nedenidir. Fareler üzerinde yapılan bir deneyde sumak meyveleri ekstresinin kan kolesterol seviyesini düşürdüğü kanıtlanmıştır. Özellikle iyi kolesterol dediğimiz HDL seviyesi düşük bireyler, bu değeri yükseltmek için sumak tüketebilir. Sumak, kalp ve karaciğer hastalıklarını önlemede etkili bir baharattır.

- Kansere karşı etkili: Sumak ile yapılan çalışmalar sumak bitkisinin anti kanserojen yani kansere karşı olduğunu kanıtlamıştır. Meme kanserinin özellikle kadınlarda görülme oranı yüksektir. Yapılan bir çalışmada sumağın meme kanseri üzerine etkisine bakılmıştır. Bu çalışmanın sonucuna göre meme kanseri hücrelerinin çoğalmasında olumsuz etki gösterdiği düşünülmektedir.

- Toksit maddelerin atılmasına yardımcı oluyor: Sumak idrar söktürücüdür. Yani idrar üretimine yardımcı olur ve vücuttan toksik maddelerin uzaklaştırılmasını sağlar. Bu toksinlerin vücuttan kolayca çıkarılmasını kolaylaştırmak için tüketilebilir. Aynı zamanda ağrılı idrara çıkma ve iltihap ile sonuçlanan mesane iltihabını tedavi etmek için de kullanılmaktadır.

- Kadın sağlığı için önemli: Sumak kadın hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır. Aynı zamanda sumak anne sütünü de artırmaya yardımcıdır. Sumağın düzenli kullanımı adet düzensizliğini tedavi etmekte ve adet döneminde oluşan ağrılara iyi gelmektedir.

Sumak çayı nasıl hazırlanır?

Kaynattığınız bir bardak suyun içerisine 1 tatlı kaşığı sumağı koyun ve demlemeye bırakın. Daha sonra sumağı süzün ve suyunu için.

Sumağı tek başına tüketemiyorsanız salata sosunuza eklemeyi deneyin. Yediğiniz salatadan daha çok tat alırken cildinizi de güzelleştirebilirsiniz.

Yemeklerinize ekleyeceğiniz sumak ile hem yemeğinizden daha çok tat alacak hem de kilonuzu kontrol edebileceksiniz.

Çeşitli rahatsızlıkların tedavisinde olumlu etkiye sahip

Kokuyu azalttığı için soğanlı salatalarda kullanılan sumağın iştah açıcı bir baharat olduğunu belirten Diyetisyen Gülhan Koca, "Antimikrobiyal ve antioksidan aktivitesi nedeniyle birçok rahatsızlığın tedavisinde olumlu etkiye sahiptir. Obezite, hiperglisemi (yüksek kan şekeri), diyabeti önlemeye yardımcı olur. Yapılan çalışmalarda sumağın kanserli hücrelerin DNA bazlarının okside olduğu tespit edilmiştir" diye konuştu.