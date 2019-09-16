İlkokula başlayan çocuklar için evde harf çalışmaları

HARF ÇALIŞMASI İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

Zımpara kağıdı

Şeker un ya da tuz

Dikdörtgen bir kap

Bu materyaller ile montessori metudunun dil bilgisi gelişimindeki faydalarından bahsedeceğim.

Öncelikle zımpara kağıdı ile olan etkinlik ile başlayalım.

Zımpara kağıdını kullarak alfabenin 29 harfini kesiyoruz. Kestiğimiz harfleri kare şeklinde kestiğiniz karton koli kağıtlarına yapıştırıyoruz.

Daha sonrasında oluşturduğumuz bu zımpara kağıdından alfabemizi çocuklarımızın okulda öğrendikleri ses sıralarına göre oyunumuza başlıyoruz.

Örneğin sesli harfleri çalışıyor ise; A sesini hazırladığımız oyun kartlarından seçip önce zımpara kağıdının üzerinde işaret parmağı ile tıpkı yazı yazıyormuşçasına gezdiriyoruz daha sonrasında sesi söylemesini istiyoruz.

Bu çalışmada önemli olan yazı yazdığı parmağını zımpara kağıdı üzerinde bulunan harfin etrafında gezdirmesidir.

Bu şekilde çocuğun harfleri öğrenmesi hem daha kolay hem de daha kalıcı bir hal alacaktır.

Ardından evimizde bulunan un, tuz ya da şekerden biri ile edindiğimiz dikdörtgen kabın içine boşaltıyoruz.

Kabın içinde hazır halde bulunan malzememizin üzerinde sırasıyla öğrendiği harfleri yazı yazdığı parmağı ile yazıp sonrasında sesi söylemesini istiyoruz.

A sesi

B sesi

C sesi

Buralarda dikkat edilmesi gereken durum sessiz harflerin yanına sesli harf koyup hece oluşturmak değil sesi tanımasını sağlamaktır.

Hedefimiz çocukların uzun yıllar hayatında olacak olan defter ve kaleme karşı herhangi bir fobi oluşturmadan oyun yoluyla öğrenmelerini sağlamaktır.

BU ÇALIŞMA İLE HEDEFLEDİĞİMİZ KAZANIMLAR NELERDİR?

- Sesleri tanımasını sağlamak

- Sesleri somut şekilde kavramalarına sağlamak

- İnce motor gelişimi

