Ara
GİRİŞ
MENÜ
Haberler >Aile >Çocuk >Eğitim >İlkokula başlayan çocuklar için evde harf çalışmaları

İlkokula başlayan çocuklar için evde harf çalışmaları

Hürriyet Haber
Son Güncelleme:

Okula yeni başlayan minikler için özellikle harf çalışmalarınızda işinize yarayacak etkinlikler yapmak ister misiniz? Uluslararası İngilizce Eğitmeni ve Montessori Lideri Yasmin Yılmaz Başaran okumayı öğrenmeye başlayan çocuklar için evde yapılacak eğlenceli harf çalışmalarını anlatıyor.

HARF ÇALIŞMASI İÇİN GEREKLİ OLAN MALZEMELER

  • Zımpara kağıdı
  • Şeker un ya da tuz 
  • Dikdörtgen bir kap 

Bu materyaller ile montessori metudunun dil bilgisi gelişimindeki faydalarından bahsedeceğim.

Öncelikle zımpara kağıdı ile olan etkinlik ile başlayalım.

  • Zımpara kağıdını kullarak alfabenin 29 harfini kesiyoruz. Kestiğimiz harfleri kare şeklinde kestiğiniz karton koli kağıtlarına yapıştırıyoruz.
  • Daha sonrasında oluşturduğumuz bu zımpara kağıdından alfabemizi çocuklarımızın okulda öğrendikleri ses sıralarına göre oyunumuza başlıyoruz.
  • Örneğin sesli harfleri çalışıyor ise; A sesini hazırladığımız oyun kartlarından seçip önce zımpara kağıdının üzerinde işaret parmağı ile tıpkı yazı yazıyormuşçasına gezdiriyoruz daha sonrasında sesi söylemesini istiyoruz.
  • Bu çalışmada önemli olan yazı yazdığı parmağını zımpara kağıdı üzerinde bulunan harfin etrafında gezdirmesidir.
  • Bu şekilde çocuğun harfleri öğrenmesi hem daha kolay hem de daha kalıcı bir hal alacaktır.

Ardından evimizde bulunan un, tuz ya da şekerden biri ile edindiğimiz dikdörtgen kabın içine boşaltıyoruz.
Kabın içinde hazır halde bulunan malzememizin üzerinde sırasıyla öğrendiği harfleri yazı yazdığı parmağı ile yazıp sonrasında sesi söylemesini istiyoruz.

A sesi 
B sesi 
C sesi 

Buralarda dikkat edilmesi gereken durum sessiz harflerin yanına sesli harf koyup hece oluşturmak değil sesi tanımasını sağlamaktır.

Hedefimiz çocukların uzun yıllar hayatında olacak olan defter ve kaleme karşı herhangi bir fobi oluşturmadan oyun yoluyla öğrenmelerini sağlamaktır.

BU ÇALIŞMA İLE HEDEFLEDİĞİMİZ KAZANIMLAR NELERDİR? 

- Sesleri tanımasını sağlamak 
- Sesleri somut şekilde kavramalarına sağlamak
- İnce motor gelişimi 

Etiketler: okumayı öğrenme , okuma , ilkokul , harfleri öğrenme

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberleri, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi http://hurriyet.com.tr ;Hurriyet.com.tr haber içerikleri izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

    Sayfa Başı

    © Copyright 2022
    Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.