İlk kez yurda çıkacaklar için alınması gerekenlerin listesi

KIYAFET:

Kıyafetinizi seçerken üniversitede gideceğiniz şehre göre seçmeniz daha iyi olur. Günlük hayatta giymediğiniz kıyafetleri yanınızda götürmeyin. Yurt içerisinde giyeceğiniz tişörtleri bol tutun. Özellikle çorap ve iç çamaşırlarınızı yanınıza fazlaca almanız daha iyi olur çünkü sık yıkama şansınız olmayabilir. Aynı zamanda yanınızda sadece spor kıyafet değil, klasik kıyafetlerde bundurmanız faydalı olur. Klasik bir gömlek, etek veya kumaş bir pantolon…

KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ:

Kişisel bakım ürünleri olarak evdeki her ürünü yanınızda götürmeye gerek yok. Çünkü bu durum size gereksiz bir ağırlık yapabilir. Mesela diş macunu veya şampuan gibi ürünleri gideceğiniz yerdeki marketlerden de alabilirsiniz. Ama saç kurutma makinesi, düzleştirici, maşa gibi ürünler ya da bornoz, havlu gibi ürünleri yanınıza alabilirsiniz. Havlularınızı yedekleri ile birlikte götürmeniz daha iyi olabilir ve el ayak saç havlulularınızı ayırıp, 3 farklı havlu da kullanmanız daha iyi olur.

YEDEK NEVRESİM TAKIMI

Yurtlar nevresim takımı veriyor ama siz yedek olarak yanınızda bir adet nevresim takımı ve minik bir battaniye götürebilirsiniz.

ÜTÜ

Eğer gittiğiniz yurtta ütü yoksa yanınızda ütü götürmeniz sizin için iyi olur.

KETTLE YA DA SU ISITICI

Kettle yurtlarda vazgeçilmez bir ürün canınız istediği zaman çayınızı, kahvenizi yapabilirsiniz.

DİKİŞ SETİ

Küçük bir dikiş seti alıp dolabınızın bir köşesinde bulundurabilirsiniz. İhtiyaç anında hemen kullanabilirsiniz.

ASMA KİLİT

Asma bir kilit alıp dolabınıza takabilirsiniz çünkü burada özel eşyalarınız ya da laptop gibi ürünlerinizi bulundurabilirsiniz.

KUPA, ÇATAL, KAŞIK

Mutfak ürünlerinden özellikle kupa, kâse ve kaşık okul zamanınız boyunca vazgeçilmezlerinizden biri olacak, yanınızda bu ürünleri de götürebilirsiniz.

ASKI

Askı yanınızda da götürebilirsiniz ya da gittiğiniz yerden de temin edebilirsiniz.

TERLİK

2 tane terlik almanız ve kullanmanız daha iyi olur. Biri banyoda birini ise oda içinde kullanabilirsiniz.

DÜZENLEYİCİ- İLAÇ KUTUSU

Eşyalarınız için küçük kutu ve düzenleyiciler kullanabilirsiniz.

Bir ilaç kutusu veya çantası hazırlamanız okul zamanı faydalı olur. Bu ilaç kutusunda ağrı kesici, ateş düşürücü, grip ve soğuk algınlığı için ilaç, yara bandı, yara ve yanık kremi, vazelin gibi ürünleri ihtiyaç anında hemen kullanabilirsiniz.

TEKNOLOJİK ÜRÜNLER

Teknolojik ürün olarak ise laptop, flash bellek ve vazgeçilmezimiz olan telefonunuzu, kulaklığınızı ve sarj aletinizi yanınıza alabilirsiniz.

KIRTASİYE ÜRÜNLERİ

Kırtasiye ürünleri olarak ise defter, kalem, silgi kısaca okula dair her şeyi yanınıza alabilirsiniz.

NOT: Genel olarak ucuz ve kaliteli ürünler tercih edin. Pahalı ürünlerin çalınma riski çok yüksek olabilir.

HÜRRİYET AİLE ÖZEL/ Betül Öztürk