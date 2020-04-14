Ilgın İsminin Anlamı Nedir? Ilgın Ne Demek?

Ilgın kökeni Türkçe olan en güzel isimler arasında yer almaktadır. Özellikle birçok farklı anlamı ile beraber hoş manaları olan isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ise Ilgın ismi ‘hafif esen rüzgar’ şeklinde yer aldığı görülmektedir.

Ilgın Ne Demek?

Ilgın hem kız hem de erkek çocukları için kullanılan en güzel isimler arasında bulunuyor. Unisex bir isim olması ile beraber rahatlıkla minik yavrunuz adına bu güzel ismi verebilirsiniz.

- Akdeniz bölgesinde yetişmiş olan bir ağaç ya da ağaççık,

- Hafif esen rüzgar,

- Belli belirsiz olan ve hafif,

- Kavurucu sıcak,

- Hayal,

- Serap,

- İnce,

Bu gibi pek çok değişik anlamı ile beraber çocuğunuz için verebileceğiniz en güzel isimler arasında yer alıyor. Aynı zamanda okunuşu ve telaffuzu ile beraber farklı anlamları üzerinden çocukların mutlulukla taşıyabilecekleri isimlerden biridir.

Ilgın ismi tek başına ya da farklı anlamları üzerinden değişik isimlerle bir araya getirilebilir. Her kadar daha çok kız çocukları için öne çıksa dahi, erkek ya da kız çocukları adına kullanmak mümkün. Ilgın ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.