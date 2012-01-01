İkizlerde yuva zamanı

İkizler büyürken evde aynı yaşta bir kardeşin olması büyük bir avantajdır. Dışarıya çıkmadan ikizler birbirleriyle oynayıp vakit geçirebilirler.

Hatta daha da ileriye giderek kendi konuşmalarını geliştirebilirler ve özel bir iletişim kurabilirler. Bu durum ileriye giderse başkalarıyla oynamayı sevmeyen, etraflarıyla ilişkiye girmeyen bireyler olabilirler. Her gün oyun parkına çıkarılmalı ve başka çocuklarla iletişim kurmaları sağlanmalıdır. Bu mümkün değilse 2 yaşından itibaren oyun gruplarının içinde yer almalıdırlar. Başka çocuklarla iletişim kurmayan ikizler yuvaya erken gönderilmelidir.



Bu durumda 1.5 - 2 yaşında yuvaya gönderilmeleri söz konusu olabilir. Yuva eğitiminin ilk senelerinde ikizler birbirlerinden büyük destek alırlar. Hiç bilmedikleri bir ortamda can yoldaşlarının olması onlara çok ciddi bir güvenlik kaynağı olur. Eğer yuvaya başladıkları senede ayrı sınıfta kalmayı başarabilirlerse ayrı bırakılmalıdırlar. Ancak ciddi bir reaksiyon gösterirlerse ayrı kalmaya alışma süreci geçene kadar aynı sınıfta olmalarında da ciddi bir sakınca yoktur.



Özgüvenini kazanan çocuk kolaylıkla çevresini keşfetmeye yönelecektir. Bunun için mutlaka rahat bir başlangıç yapmalıdır, kardeşiyle aynı sınıfta da olabilir. İlkokul birinci sınıftan itibaren ikizlerde ciddi bir reaksiyon olmadığı sürece ayrı sınıflar tercih edilmelidir. Bu konuda anne babalar okulun rehber hocalarıyla sürekli iletişim halinde olmalıdırlar.