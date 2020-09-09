İkiz mi tek mi?

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Kalay, tek bir bebeğe sahip olmakla karşılaştırıldığında, ikiz ve çoklu sayıya sahip hamileliklerin, erken doğum, düşük doğum ağırlığı ve doğum kusurları dahil olmak üzere ciddi ve hatta yaşamı tehdit edebilen sağlık sorunlarını beraberinde getirme olasılığının daha yüksek olduğunu söylüyor.



Çoklu doğumların riskleri

Dr. Kalay, bu riskleri şöyle sıralıyor:

Bebek ölümü: İkizlerin doğumdan sonraki bir ay içinde ölme olasılığı tek doğumlu bebeklerden 5 kat daha fazla.

Erken doğum: İkizler ve diğer çoklu hamilelikler, tek bebekten çok daha erken doğarlar. Erken doğan bebeklerde serebral palsi dahil doğum kusurları daha yaygındır.

Düşük doğum ağırlığı: İkizler ve diğer çoklu sayıdaki hamilelikler, tek doğan bebeklerden daha düşük doğum ağırlıklı doğma olasılıkları daha yüksektir.

Anneye yönelik riskler: Birden fazla bebeği olan hamile kadınlar, bir bebek taşıyan kadınlara kıyasla doğumdan önce veya sonra preeklampsi, gestasyonel diyabet ve kanama açısından daha yüksek risk altındadır.

İkizler de sağlıklıdır

Örneğin, ikizler arasındaki bebek ölüm oranı, tek doğan bebeklerin oranından çok daha yüksekken, ikiz bebeklerin büyük çoğunluğu ölmez. Yani tüm ikizler komplikasyonlara sahip diye düşünmemek gerekir. Ancak gene de ihtimaller tek doğan bebekler kadar iyi değil. Ve bu kötü sonuçlar, artan bebek sayısı ile daha yaygın hale geliyor. Bu nedenle ikizler, tek doğan bebeklerden daha risklidir, ancak üçüz, dördüz veya daha fazla bebeklerden daha az riske sahiptir.

İkiz ya da tek bebek garanti edilemez

Doktorlar yine de tüp bebek tedavisinde ikiz ya da tek bebek doğumunu garanti edemez. Çünkü anneye bir embriyo transfer edilse bile bu embriyo bölünerek ikizlere yol açabilir. Kısacası, tüp bebek tedavisinin sonucu tamamen hastanın veya doktorun kontrolünde değildir.”