Ig (İmmatür Granülosit) nedir? Ig değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

IG (İmmatür Granülosit) testi herkese yapılamaz. Hamile ve yeni doğan bebeklere yapılamayan bir kan testidir. Bu grup dışındaki kişilerde kandaki hastalık riskini ölçmek için IG (İmmatür Granülosit) testi uygulanır. Genellikle kanda oluşan granülositleri tespit etmek için yapılır. Bu sayede bazı hastalıklar erken teşhis ile tedavi edilir.

IG (İmmatür Granülosit) nedir?

Kanda oluşabilen granülositler, kanda üretilmeden önce IG (İmmatür Granülosit) testi ile belirlenebilir. Böylece birçok hastalığın erken teşhisi sağlanmaktadır. IG (İmmatür Granülosit) testi güvenilir bir testtir. Hızlı bir şekilde yapılır. Bu nedenle sıklıkla yapılır. İlk olarak tercih edilen hastalar yoğun bakım hastalarıdır. Bunun en büyük sebebi yoğun bakım hastalarının enfeksiyon riskine daha açık olmasıdır. IG (İmmatür Granülosit) testi ile olgunlaşmamış bakteriler teşhis edilebilir.

Ayrıca IG (İmmatür Granülosit) testi kemoterapi tedavisi gören hastalar içinde önem arz etmektedir. Bu test büyüten kanser hücrelerini durdurabilir. Kemoterapi hastalarında da pek çok hastalıklar için uygulanmaktadır.

IG (İmmatür Granülosit) değeri kaç olmalıdır?

IG (İmmatür Granülosit) kan testi bazı hastalara uygulanan çok önemli bir testtir. özellikle uzun süre ilaç tedavisi gören ve bu nedenle bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda oldukça fazla tercih edilmektedir. Bunun sebebi bağışıklığı baskılanmış kişilerin vücutları dirençli olmamasıdır. Hassas oldukları için bazı testler de eklenerek tanı ve teşhis konulmaktadır.

IG (İmmatür Granülosit) testi yapımında hastalık kodları bulunur. her hastalık grubunun kodları farklıdır. Bunlar IgG, IgA, IgM, IgD ve IgE olarak belirtilmektedir. IgA testi ise çölyak hastalarının teşhis edilmesi için kullanılır. IG (İmmatür Granülosit) normal değeri 20 ünitedir. 30 ünite olması durumu risk gurubu içerisinde bulunmaktadır.

IG (İmmatür Granülosit) yüksekliği nedenleri

IG (İmmatür Granülosit) testi bazı testler ile birlikte yapılarak bazı hastalıkların olgunlaşmayan antikorlarının teşhisinde kullanılır. Bunlardan bir tanesi de IgA testi ile belirlenen çölyak hastalığıdır. IgA testi buğday ürünlerine karşı alerji riskinin olup olmadığını ortaya çıkaran bir testtir. Yapılan bu test pozitif çıkabilir. Pozitif çıkması durumunda bu hastaların bağışıklık sistemlerinin düşük olduğu tespit edilir.

IG (İmmatür Granülosit) testinin yüksek çıkması nedenlerine bakıldığında ilk sırayı bağışıklık sistemi alır. Özellikle hepatit B, ilik kanseri ve AIDS gibi hastalıklarda tedavisi amacı ile kullanılan ilaçların bağışıklık sistemini düşürmesidir. Böyle durumlarda bağışıklık sistemi risk grubuna girer. Bu nedenle IG (İmmatür Granülosit) testi pozitif çıkmaktadır. Hastanın IG (İmmatür Granülosit) testinin pozitif çıkması durumunda tedavi süreci erken başlatılır.

IG (İmmatür Granülosit) düşüklüğü nedenleri

IG (İmmatür Granülosit) yüksekliği riskli bir durumdur ve hemen tedavisinin başlatılması gerekir. Fakat IG (İmmatür Granülosit) düşüklüğü tehlikeli bir durum sayılmaz. Normal değeri 20 ünite olarak kabul edilen IG (İmmatür Granülosit) testi 30 olması yüksekliğini, 20 değerinin altında olması ise düşüklüğünü göstermektedir. Bu nedenle normal değerlerin altında çıkmasına IG (İmmatür Granülosit) düşüklüğü denmektedir. IG (İmmatür Granülosit) testinin düşük çıkması kişilerin bağışıklık sistemlerinin kuvvetli olduğu anlamına gelmektedir. Bu nedenle yüksekliği gibi riskli bir durumu yoktur.

IG (İmmatür Granülosit) testi uzman hekimler tarafından istenir. Yapılan test sonucu yüksek çıkar ise hemen tedaviye başlanılır. Düşük çıkmasında ise tehlikeli bir durum bulunmamaktadır.