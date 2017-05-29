İftar sofralarının baş tacı 14 zeytinyağlı yemek
Ramazanda iftar sofralarınıza farklı lezzetler katmak istiyorsanız bu tarifler tam size göre! Pratikliği ve lezzetiyle vazgeçilmeziniz olacak bu zeytinyağlı tarifleri mutlaka denemelisiniz. İşte, nefis 14 zeytinyağlı yemek tarifi...
MUALLE TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı yeşil mercimek
- 4 adet patlıcan
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet kırmızı biber
- 1 adet soğan
- 4 adet büyük domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- ½ çay bardağı zeytinyağı
- 1,5 tatlı kaşığı karabiber
- 6 diş sarımsak
- 1 demet taze nane
- ½ çay bardağı nar ekşisi
- 2 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Kimyon
- Kırmızı pul biber
Hazırlanışı
- Patlıcanlar alacalı soyun, verevine parmak kalınlığında kesin, geniş bir kaseye koyun ve üzerine bir çorba kaşığı tuz, bir çorba kaşığı toz şeker serpin.
- Biraz bekletin. Ovuşturun, çıkan siyah suyu atın, yıkayın ve süzgece koyun.
- 3.Mercimeği 5-10 dakika kadar kaynatıp, diri kalacak şekilde haşlayın ve süzün.
- Orta boy bir tencereye ölçülü zeytinyağı koyun, kızdırın.
- Soğanı küp küp doğrayın, sarımsakları kesin, hepsini birlikte sote edin.
- Kırmızı ve yeşil biberleri ince kıyın, onları da ilave edin.Salça ve domates koyun, birlikte çevirin.
- Mercimekler, kırmızı biber, tuz, kimyon, pul biberi tencereye ilave edin, karıştırın.
- Ocaktan alın. Büyük bir tencereye bir yemek kaşığı zeytinyağı koyun.
- Tencereye bir sıra patlıcan, bir sıra mercimekli harç olmak üzere katlı dizin.
- Nar ekşisi ve sıcak su ilavesi ile kapağı kapatılan tencereyi kaynamaya bırakın.
- Kaynar kaynamaz ocağı kısın ve patlıcanlar iyice yumuşayana kadar (45 dakika) pişirin.
- Ocaktan indirir indirmez içine taze kıyılmış nane koyup karıştırdıktan sonra servis yapın.
Not: Bu tarif www.oyascuisine.com blog yazarı Oya Emerk'e aittir.
YAZ TÜRLÜSÜ TARİFİ
Malzemeler
- 250 gr. taze fasulye
- 2 adet patates
- 1 adet enginar
- 2 adet dolmalık biber
- 2 adet patlıcan
- 2 adet kabak
- 2 adet domates
- 2 avuç bamya
- 15 adet arpacık soğan
- ½ çay bardağı ayçiçek yağı
- Tuz
- Karabiber
- Pulbiber
Hazırlanışı
- Sebzeleri yıkayıp doğrayın.
- Patlıcanları alacalı soyup, tuzlu suda bekletin.
- Bir tavaya ayçiçek yağı koyun ve bu yağda sırasıyla patates, taze fasulye, dolmalık biber, arpacık soğan ve en son da patlıcanları soteleyin ve kenara alın.
- Bir fırın kabına bu sotelediğiniz malzemeyi, aynı sırayla dizin.
- Biraz tuz ve taze çekilmiş karabiber serpin. Pul biberi ekleyin.
- Üzerine sırasıyla enginar, bamya, kabak ve domatesleri yerleştirin.
- En üstüne de sebzeleri sotelediğiniz yağı gezdirin.
- Hiçbir yerinden buhar kaçmaması için üstünü ve kenarlarını folyo ile kapatın.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 1,5 saat pişirin.
- Piştikten sonra üstünü açın ve kendi kabında soğumasını sağlayın.
- Servisten hemen önce ayçiçek yağı gezdirin.
- Taze nane ve fesleğen yapraklarıyla süsleyin.
Not: Bu tarif Özlen Çopuroğlu tarafından hazırlanmıştır.
ZEYTİNYAĞLI FAVA TARİFİ
Malzemeler
- 250 gram kuru bakla
- 100 gram havuç
- 150 gram kereviz
- 100 gram soğan
- 125 ml zeytinyağı
- 1/2 çay kaşığı tuz
- 1/2 çay kaşığı şeker
- 1 adet limon suyu
- 1-2 demet dere otu
- 1 çay kaşığı kırmızı biber
Hazırlanışı
- Öncelikle baklaları özenle temizledikten sonra orta boy bir tencereye alarak üzerine su ilave edin.
- Zeytinyağını iki çorba kaşığı olacak şekilde ayırın.
- Malzeme listesinde belirtilen sebzelerden soğan, havuç, kereviz, şeker, tuz ve geride kalan zeytinyağını tencerenin içerisine ilave edin.
- Yüksek ateşte bir süre kaynatın.
- Sonra ateşi ağıra alarak baklalar yumuşamaya başlayıncaya kadar kaynatma işlemine devam edin.
- Tencerenin içinde bulunan baklalar yumuşamaya başladıktan sonra tencereden alın.
- Geride kalan malzemeyi ise bir mikser yardımı ile karıştırarak orta boy bir kaba alarak içerisine limon suyu ile ufak olarak kıydığınız dereotunu ilave ederek karıştırma işlemine devam edin.
- Malzemeleri tekrardan tencereye alarak üzerine bir miktar su ilave ediniz.
- Ardından tencereyi tekrardan ateşe alarak kaynatma işlemine devam edin.
- Kaynayan ve pişen malzemeleri bir süre sonra ateşten alarak soğuması için bir köşeye bırakın.
- Soğuma işleminden sonra ayırmış olduğumuz iki çorba kaşığı zeytinyağını özenle üzerinde gezdirerek yedirin ve kırmızı biberi ekleyin.
- Servis tabaklarını ise dereotu yardımı ile süsleyerek soğuk olacak şekilde servise sunun.
ZEYTİNYAĞLI SOĞAN DOLMASI TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram pirinç
- 12-15 adet orta boy kuru soğan
- 2-3 çorba kaşığı dolmalık fıstık
- 2-3 çorba kaşığı kuş üzümü
- 1,5 çorba kaşığı toz şeker
- 2 çorba kaşığı tarçın
- 2 çorba kaşığı yenibahar
- 2 çorba kaşığı kuru nane
- 1 demet dereotu
- 150 gram zeytinyağı
- 1 su bardağı domates suyu
- 1 su bardağı su
- Karabiber
- Tuz
Pişirmek için
- 1 çay bardağı elma sirkesi
- 1 su bardağı su
- ½ çay bardağı zeytinyağı
Hazırlanışı
- Soğanların dış kabukları soyun, üstünden ve altından dağılmayacak şekilde birer kapak kesin ve bol suda, içleri çıkana dek haşlayın.
- Çıkmayan içleri bir çay kaşığı yardımı ile nazikçe kat kat çıkartın.
- En dış kabukları yayvan bir tencereye tek sıra dizin.
- Kalan soğan katlarını sudan çıkarıp süzün, mutfak robotunda ya da elde küçük parçalar halinde doğrayın.
- Soğanları zeytinyağı, şeker ve dolmalık fıstıkla birlikte fıstıklar pembeleşene kadar kavurun.
- Kuş üzümlerini sıcak suya koyarak şişene kadar bekleyin.
- 2 su bardağı pirinci yıkayın, kavrulmakta olan soğanlara ekleyin ve 10 dakika daha birlikte kavurun.
- Şişirilmiş üzümler, tarçın, yenibahar, nane, tuz karabiber, bir bardak domates suyu ve 1 bardak su ilave edin ve kısık ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin.
- İçine 1 demet dereotunu ince ince doğrayın, karıştırın ve demlenmeye bırakın.
- Hazırladığınız içi soğuması için bekleyin.
- Hazırlanan içi yemek kaşığı ile alın ve hazırlanan soğanlara büyüklüğüyle orantılı olarak doldurun.
- Üstlerine domatesten kapak yapın ve 1 su bardağı su, sirke ve ½ çay bardağı zeytinyağı ilavesi ile kısık ateşte 40-45 dakika pişirin.
- Soğuduktan sonra tencere ile birlikte buzdolabında bir gece bekletin.
- Ertesi gün servis tabağına alarak ikram edin.
- Üzerini taze nane yaprakları ile süsleyin.
Not: Bu tarif oyascuisine.com sitesinin yazarı Oya Emerk'e aittir.
GÜVEÇTE İSTİRİDYE MANTAR TARİFİ
Malzemeler
- 200 gr. istiridye mantar
- 1 adet çarliston biber
- 1 sdet orta boy domates
- 2 diş sarımsak
- 1/2 tatlı kaşığı salça
- 3-4 çorba kaşığı sıvı yağ
- 1 adet orta boy soğan
- Tuz
- Karabiber
Hazırlanışı
- Mantarları yıkayın ve süzgeçte süzülmeleri için bırakın.
- Teflon tavaya sıvı yağ,ince kıyılmış soğanı ve sarımsağı ekleyerek 4-5 dk.kavurun.
- Mantarları bir kaç parçaya bölerek tavaya ekleyin ve suyunu çekene kadar kavurun.
- Biberlerin çekirdeklerini çıkarıp,ince ince doğrayın.
- Domatesleri de küp küp doğrayıp,tavaya ilave edin.
- 3-5 dakika daha kavurup baharatları atın ve güveç kaplarına paylaştırın.
- Üzerine rendelediğiniz kaşar peyniri de ekleyerek 170 derece önceden ısıtılmış fırında üstü kızarana kadar pişirin.
ZEYTİNYAĞLI KIRMIZI BİBER DOLMASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 kilo kırmızıbiber
- 2 su bardağı pirinç
- 2-3 adet kuru soğan
- 2-3 adet domates
- Taze nane
- Maydanoz
- Zeytinyağı
- Karabiber
- Tuz
Hazırlanışı
- Biberleri yıkayıp sap kısımlarından bastırarak çekirdeklerini çıkartın.
- Maydanoz ve naneyi incecik kıyın, soğanları rendeleyin veya yemeklik doğrayın.
- Domatesleri rendeleyin, pirinçleri ayıklayıp iyice yıkayın, suyunu süzdükten sonra geniş bir kaba alın.
- Üzerine rendelediğiniz soğanları, domatesleri, kıydığınız yeşillikleri, tuz, karabiber ve zeytinyağını ilave ederek karıştırın.
- Hazırladığınız harcı biberlerin içine doldurun (biberlerin üzerinde biraz boşluk kalsın).
- Domateslerden küçük dilimler kesip üzerine kapak yapın.
- Sonra biberleri tencereye sıralayıp, üzerine bir- iki kaşık zeytinyağı, tuz ve yarısını geçecek kadar su koyup, pirinçler pişip suyunu çekene kadar pişirin.
BALLI PATLICAN TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet patlıcan
- 1 çay bardağı zeytinyağ
- 2 yemek kaşığı domates püresi
- 2 adet sarmısak
- 1 yemek kaşığı bal
- 1 tatlı kaşığı soya sosu
- 1 çay kaşığının ucuyla kekik
- 1 bardak su
- Tuz
- Karabiber
Hazırlanışı
- Patlıcanları çizgili olarak soyun.
- Soğuk ve tuzlu suda bekletin.
- Ufak bir sos tenceresine; 2 yemek kaşığı sıvıyağ, domates püresi, ezilmiş sarmısak, bal, soya sosu, kekik, tuz, karabiber ve 1 bardak suyu koyun.
- 15 dakika pişirin.
- Sudaki patlıcanları çıkartın.
- Kağıt havluyla fazla suyunu alın.
- Kızgın yağda kızartın.
- Sıcak sıcak ballı sosun içine atın.
- 5 dakika sosla birlikte pişirin.
- Servis tabağına alın.
FIRINDA GARNİTÜRLÜ MANTAR DOLMASI TARİFİ
Malzemeler
- 1/2 paket ızgaralık mantar
- 2-3 dilim kaşar peyniri
- 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 paket garnitür
- Tuz
- Kırmızı pul biber
- Kekik
Hazırlanışı
- Yıkanmış olan mantarları köklerinden ayırın.
- Varsa küçük güveç kabına yoksa tencerenin çukur kısımları size bakacak şekilde dizin.
- İçlerine garnitür koyun.
- Artan garnitürü kaplara paylaştırın ve zeytinyağı ekleyin.
- Son olarak da kaşar dilimleri koyun ve 160 derece önceden ısıtılmış fırında iyice kızarana kadar pişirin.
- Piştikten sonra baharatları serpin.
ZEYTİNYAĞLI LAHANA SARMASI TARİFİ
Malzemeler
- 1 orta boy lahana
- 1 su bardağı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı şeker
- 2 su bardağı pirinç
- 1/2 demet maydanoz
- 2 adet orta boy kuru soğan
- Karabiber
- Kuş üzümü
- Dolmalık fıstık
- 1 adet domates
- 2 su bardağı su
- Tuz
Hazırlanışı
- Lahanaların yapraklarını koparıp yıkadıktan sonra geniş bir tencerede haşlayın.
- Yayvan ve geniş bir teflon tavaya zeytinyağını dökün, soğanları küçük küçük doğrayıp pembeleşinceye kadar kavurun.
- Fıstıkları ve yıkanmış pirinçleri de biraz kavurduktan sonra rondodan geçirdiğiniz domates, 1 su bardağı su, şeker, tuz ve karabiberi ilave ederek suyunu çekene kadar kavurun.
- Ocağı kapatarak tencerenin kapağı kapalı bir şekilde 10 dakika kadar dinlendirin.
- Kuş üzümünü ve kıyılmış maydanozları ilave ederek iç harcını karıştırın.
- Bu arada haşladığınız lahanaların ortalarındaki sert kısımlarını keserek sarmaya hazır hale getirin.
- Lahanaları dilediğiniz büyüklükte keserek hazırladığınız içle sararak düdüklü tencereye dizip 1 su bardağı su koyarak pişirin.
ZEYTİNYAĞLI İMAMBAYILDI TARİFİ
Malzemeler
- 1 tatlı kaşığı şeker
- ½ bardak zeytinyağı
- ½ demet kıyılmış maydanoz
- 3 adet orta boy soğan
- 3 adet domates
- 8 adet sivri veya çarliston biber
- 8 diş sarımsak
- Kızartma için yeterince sıvı yağ
- 4 adet patlıcan
Hazırlanışı
- Patlıcanları alaca soyun.
- İçinde bolca tuz bulunan su dolu bir kaba yarım saat yatırarak acı siyah suyunun çıkmasını sağlayın.
- Patlıcanlar suda yatarken soğanları piyaz doğrayın bir orta kesilmiş sarmısaklarla birlikte zeytinyağında yakmadan iyice kavurun.
- Soğanlar ölünce içine kabukları soyulmuş çekirdekleri çıkarılmış ufak doğranmış domatesleri, ince doğranmış biberleri, kıyılmış maydanozları, şekeri katarak kavurmaya devam edin.
- Domatesler şekillerini kaybetmeden ve pelteleşmeden bayıldı içini ateşten alın, soğumaya bırakın.
- Tuz ve bolca karabiber koyun.
- Daha önce tuzlu suda bulunan patlıcanları çıkarıp tuzunun çıkmaması için iyice yıkayın.
- Kızartırken yağın sıçramaması için peçete ile iyice kurulayın.
- Bıçak yardımı ile yukarıdan aşağıya patlıcan kalınlığının yarısına gelecek şekilde bir kesik atın.
- Patlıcanları rengi değişene ve yumuşayana kadar kızartın.
- Yağını çekmemesi için bir kağıt üzerine çıkarın.
- Soğuduktan sonra fırınlayacağınız patlıcanları birer birer alın ve yaptığınız kesiği ufak bir kaşıkla iyice açarak patlıcanları kayık haline getirin.
- Ortası açılmış bulunan patlıcanların oyuk yerlerini soğanlı domatesli iç ile doldurun.
- Her biri için üzerine yarım ince dilim kabuklu domates ve ortadan bolünmüş çekirdekleri çıkarılmış yarım biber koyun.
- 200 dereceye ısıtılmış fırının üst katında domatesler hafif yanana kadar tutun.
- Fırından çıkmış soğumuş imambayıldıları bozmadan servis tabağına aktarabilir üzerine az miktarda sızma zeytinyağı gezdirebilirsiniz.
- Soğuk servis ediniz.
ZEYTİNYAĞLI MÜCVER MUFFİN TARİFİ
Malzemeler
- 3-4 adet orta boy kabak
- 1/2 demet dereotu
- 1/2 demet taze soğan
- 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
- 3/4 su bardağı zeytinyağ
- 2 su bardağı un
- 2 adet yumurta
- 2 çay kaşığı tuz
- 75 gr kaşar peyniri
- 75 gram labne peyniri
Hazırlanışı
- Kabakların kabuklarını soyup rendeleyin.
- Dereotunu, taze soğanı ince ince doğrayın.
- Rendelediğiniz kabakların üzerine sırası ile doğradığınız dereotu ve taze soğanı, yumurtayı, dolmalık fıstığı, tuzu ve zeytinyağı da ilave edin ve iyice karıştırın.
- Kaşar peynirini de rendeleyin ve rendelenmiş kaşar peyniri ile labne peynirini de karışıma ilave edin.
- Karışımınızın kıvamına göre maksimum 2 su bardağı unu kademeli olarak ilave edin.
- Muffin kalıbını yağlayın.
- 180 derecede içleri pişene kadar pişirin, yaklaşık 35-40 dakika.
ZEYTİNYAĞLI MERCİMEK TARİFİ
Malzemeler
- 1 bağ dereotu
- 1 çay kaşığı hardal
- 1 adet limonun suyu
- 1 yemek kaşığı nar ekşisi
- 2 bardak yeşil mercimek
- 4 adet yeşil soğan
- 8 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
- Kırmızıbiber
Hazırlanışı
- Akşamdan ıslattığınız yeşil mercimekleri, sıcak suda haşlayın.
- Suyunu süzüp, bir kenarda bekletin.
- Bir kapta zeytinyağını, doğranmış yeşil soğanları, kıyılmış dereotunu, hardal, limon suyu, nar ekşisi, tuzu ve kırmızı biberi karıştırın.
- Sıcak mercimeklerin içine hazırladığınız sosu döküp karıştırın.
- Servis yapın.
ZEYTİNYAĞLI BRÜKSEL BROKOLİ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr. brokoli
- 500 gr. bürüksel lahanası
- 1 adet ortaboy kuru soğan
- 2 tane havuç zeytinyağı
- 1 tutam şeker
- 3 su barağı sıcak su
- Tuz
Hazırlanışı
- Soğanı yemeklik doğrayıp zeytinyağı ile birlikte pembeleşene kadar kavurun ve havuçları ince ince doğrayıp 3-4 dakika kadar soteleyin.
- Lahana ve brokoliyi ekleyerek üzerine 3 su bardağı suyu ekleyin.
- Tuzunu ve şekeri damak tadınıza göre ayarlayarak sebzeler yumuşayana kadar pişirin.
ZEYTİNYAĞLI KEREVİZ TARİFİ
Malzemeler
- 6 adet orta boy kereviz
- Yarım su bardağı zeytinyağı
- 2 adet patates
- 2 adet havuç
- Yarım limonun suyu
- 150 gr. arpacık soğanı
- 1 tatlı kaşığından az un
- 1 tatlı kaşığı şeker
- Tuz
Hazırlanışı
- Unu, limonu ve bir su bardağı suyu bir kapta karıştırın.
- Kerevizleri soyup, ortadan ikiye ayırın.
- İçlerini bir kaşık yardımıyla çıkararak unlu suya atın.
- Havuç ve patateslerin kabuklarını soyduktan sonra küp şeklinde doğrayın.
- Kerevizlerin içine doldurun.
- Unlu karışımı süzgeçten geçirerek, kerevizlerin üzerine dökün.
- Tuzunu ekleyin, zeytinyağını gezdirin.
- Orta hararetli ateşte 20 dakika pişirin.
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