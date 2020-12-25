İçmeye doyamadığınız çayın gündelik hayatta farklı kullanım alanları

Siyah noktalardan ve sivilcelerden kurtulmanıza yardımcı olabilir

Yeşil çay, siyah nokta ve sivilceyle mücadele ediyorsanız sizin için mükemmeldir. Doğal bir yüz maskesi oluşturmak için 2 adet poşet çayın içini bir kaba boşaltın. Ardından ılık su ve balla karıştırın. Kızarıklığın ve tahrişin geçmesi için 20 dakika yüzünüzde bırakın.

Diş ağrınızı hafifletebilir

Diş ağrısından kurtulmanın kolay bir yolu, nane çayı kullanmaktır. Antibakteriyel ve uyuşma etkisine sahip olduğu için, ağrı geçene kadar ağrıyan dişinize hafif ılık bir çay poşeti bastırabilirsiniz.

Regl sancılarını hafifletmeye yardımcı olur

Menstrüel kramplar bir kadının en büyük düşmanı olabilir. Ancak iyi haber, papatya çayı bu ağrılara çok iyi gelebilir. Çay şeklinde ılık içebilir ya da küvetiniz varsa bir papatya banyosu yapabilirsiniz.

Emzirmeden sonra göğüs uçlarını rahatlatabilir

Emzirme, anne ile bebeği arasında sihirli bir bağ olabilir. Ancak her zaman ağrısız değildir. Bu durumda, nane çayı ağrılı ve çatlak meme uçları için iyi bir çare olabilir. Sadece ılık bir çay poşetini göğüs uçlarınıza nazikçe uygulayın.

Şişliği ve kırmızı gözü azaltabilir

Kötü bir uykudan sonra şişlik ve kırmızı gözlerle uyanmak alışılmadık bir durum değildir. Ancak yeşil çayın soğuk kompresi, yepyeni hissetmenize yardımcı olabilir.

Bitkilerinizin daha sağlıklı büyümesine yardımcı olacaktır

Kullanılmış çay poşetlerini kesinlikle atmayın. Toprağınızın ve bitkilerinizin sağlığını iyileştirebilirler. Evinizde doğal olarak ürettiğiniz diğer organik artıklarla karıştırın ve ardından her şeyi saksılarınıza ekleyin.

Sivrisinek ısırıklarının iyileşmesine yardımcı olabilir

Papatya yara iyileştirici özelliklere sahip olduğu için ağrılı böcek ısırıklarında da yardımcı olabilir. Bunun için papatya çayı yapın ve buzdolabında 30 dakika soğumaya bırakın. Sonra ısırık üzerine 10 dakika boyunca nazikçe uygulayın. Gerekirse işlemi tekrarlayın.

Küçük yaralanmaların tedavisine yardımcı olabilir

Evde çocuklarınız varsa, morluklar ve çizikler normal karşılanabilir. Kızarıklık, şişme ve ağrıya yardımcı olmak için, yaraların üzerine soğuk poşet çay uygulayabilirsiniz.