İçme suyu saf madde midir çözelti midir? İçme suyu ph değeri ve sertliği kaç olmalıdır?

İçme suyunun hangi özellikte olması gerektiğini bilmek hayati önem taşımaktadır. İçme suyu insan vücudundaki tüm metobolik faaliyetleri harekete geçirmek için ve canlılığı sürdürmek için en değerli unsur olmaktadır. İçme suyu tüm canlıların ihtiyacı olan ve sağlıklı yaşamayı sağlayan bir maddedir. İçme suyunun özellikleri olabildiğince doğal olmasını ve sağlıklı olmasını amaçlamaktadır.

İçme Suyu Saf Madde midir? Çözelti midir?

Maddelerdeki saf veya çözelti özelliklerini anlayabilmek için yapısını incelemek gerekmektedir. Yapısında kendinden başka madde bulunmayan ve özellikleri her noktasında eşit olan maddeler saf madde kabul edilmektedir. Bu özellikler dikkate alındığında içme suyunun saf özellikte olduğu ortaya çıkmaktadır. Çözeltiler ise içerisinde birden fazla karışım bulundurmaktadırlar.

İçme suyu saf madde olmasının yanında ph değerinin de olabildiğince 7,2 civarında bulunması sağlıklı su tüketimi açısında önemli olmaktadır.

İçme Suyu PH Değeri Ve Sertliği Kaç Olmalıdır?

İçme suyu içerisindeki Ph değeri 7,2 veya 8,5 değerinde olmalıdır. Ph değeri 7 olarak nötr kabul edilmektedir. Suyun alkali özellikte olması için ph değerinin 7,2 veya en fazla 8,5'e kadar olması sağlıklı olması açısından önemlidir.

İçme suyunun sağlık açısından büyük öneme sahip olması ile birlikte içilen suyun ph değerini korumak ve muhafaza etmek için özellikle cam şişe içerinde muhafaza etmek büyük öneme sahiptir.

İçme suyunun sertlik derecesi de öenmli bir faktördür. Türkiye’de su sertlik birimi olarak Fransız sertlik derecesi kullanılmaktadır. Sertlik derecelerine göre sular şu şekilde ayrılmaktadır.

1 ile 14 derece olan FSD, yumuşak sular,

15 ile 18 derce FSD olan sular orta sertlik te sular,

29 FSD ölçü derecesine kadar olan sular ise sert sular kabul edilmektedir.

İçme suyunun kalitesini ph değeri, sertliği ve içerisinde bulunan minareller belirlemektedir. İçme suyunun kalitesini genel olarak çevre koşulları suyun filtrasyonu ve dağıtım kanalları ve uygun dağıtım ekipmanların olup olmaması etkilemektedir.

İçme suyunun ph değerinin korunması ve sertlik derecesinin sağlanması da kalite kontrol sistemlerinin faaliyeti ile mümkün olmaktadır. Dünyada oluşan çevre kirliliği ve teknolojik gelişmelerin içme sularına etkisini azaltmak için yapılan kalite kontrolleri ve suyun en uygun hale getirilmesini sağlayan filtreleme çalışmaları tüm dünyada gerçekleştirilmektedir.