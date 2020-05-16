İclal İsminin Anlamı Nedir? İclal Ne Demek?

Arapçadan gelerek Türkçeye yerleşmiş olan İclal anlam açısından, ‘Büyüklük ululuk ya da saygı gösterme’ biçiminde karşılık buluyor. Oldukça yüce ve etkileyici anlamları ile beraber kız çocuğunuz için değerlendirebileceğiniz güzel bir isimdir.

İclal İsminin Anlamı

İclal adı aynı zamanda pek çok ünlünün de ismidir. Farklı oyuncu ve şarkıcılar ile beraber pek çok sanat dalından önünde isminin İclal olduğu bilinmektedir. Özellikle etkileyici anlamları eşliğinde yeni doğan minik yavru adına kullanılabilecek etkileyici adlar arasında yer alıyor.

- Büyüklük ve ululuk,

- Saygı gösterme,

- Ağırlama,

- İkram,

Arapçada İclal hem kelime olarak hem de isim şeklinde kullanılmaktadır. Ancak Türkçe karşılığı olarak ele alındığı zaman daha çok kız çocukları adına kullanılan bir isim şeklinde öne çıkıyor. Özellikle hoş telaffuzu ve naifliği ile beraber etkileyici anlamları üzerinden kız çocuklarına yakışan isimlerden biridir.

İclal adı genellikle kız çocukları için tek başına kullanılır. Ancak başka bir isim daha değerlendirmek istiyorsanız güzel bir uyum sağlama potansiyeli teşkil edebilir. Özellikle büyüklük, saygı gösterme gibi anlamları üzerinden beğeni toplayan isim, bu anlamları eşliğinde etkileyici bir karakteristik özellik taşıyor.