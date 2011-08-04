İbrahim Kutluay ile Yaz Okulu

İbrahim Kutluay imzalı forma ister misiniz? Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nden yapacağınız 75 TL’lik alışveriş karşılığı çocuklarınız ücretsiz olarak İbrahim Kutluay Basketball Academiy’de basketbol dersi kazanma şansı yakalayabiliyor.

Forum İstanbul misafirlerine 75 TL’lik alışverişleri karşılığında ücretsiz olarak sağlanan dersler, Forum İstanbul’daki Decathlon basketbol sahasında ikişer haftalık dönemlerle gerçekleştiriliyor. Hafta içi her gün gerçekleştirilen kurslarda dersler, 16:00-19:00 saatleri arasında 3 seans olarak yapılıyor. Dersler 8 - 19 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek.

Forum İstanbul Basketbol Yaz Akademisi ile basketbolu İbrahim Kutluay Basketball Academy’nin deneyimli antrenörlerinden öğrenme fırsatı bulan çocuklara aynı zamanda Decathlon tarafından ücretsiz forma ve şort da temin ediliyor. Kursu tamamlayan öğrenciler, sertifikalarını ünlü basketbolcu İbrahim Kutluay’ın elinden alacak. Yetenekli öğrencilere kulüp takımında müsabakalara çıkma imkanı sunulacak ve İbrahim Kutluay imzalı milli takım maç forması hediye edilecek.

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