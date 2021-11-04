i ile başlayan erkek isimleri nelerdir? i harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

İ harfiyle başlayan ve İngilizce konuşulan ülkelerde popüler olan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- İndia 2- İsaac 3- Irene

İ İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

1- İdris

2- İlker

3- İzzet

4- İhsan

5- İrfan

6- İlkay

7- İsmail

8- İsa

9- İbrahim

10- İkbal

İ HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- İdris:

Enbiya Suresinde geçen İdris ismi, Hz. Adem'in torunlarından birinin adıdır. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bu ismin iki farklı anlamı var.

İlk Anlamı: Fikirleriyle etrafındaki insanlara örnek olan, aydın, münevver,

İkinci Anlamı: Nadir yetişen bir kiraz türü

2- İlker:

İlk ve er kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulan İlker ismi, öz Türkçedir. İlker, düşmanla cenk eden, korkusuz ve yenilmez savaşçı anlamına gelir.

3- İzzet:

İzzet ismi hem kudret hem de ikram anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 40 bin kişi bu ismi taşıyor. Bu kişilerin 20 bine yakını İstanbul ve İzmir'de ikamet etmektedir.

4- İhsan:

Dilimize Arapçadan geçen İhsan isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Sonsuz lütuf sahibi, karşılıksız nimet veren

İkinci Anlamı: İbadette samimiyet. Sen onu görmesen de Allah'ın seni gördüğünü bilerek ibadet etmek.

5- İrfan:

İrfan ismi, ilim ve marifet sahibi olmak, Allah'ın emir ve yasaklarına uymak ve idrak etmek, anlamak manasına gelir.

6- İlkay

Erkek ve kız çocuklarına verilen popüler isimlerden biri olan İlkay, Hilal ile eş anlamlıdır.

7- İsmail:

Başta Bakara ve Al-i İmran Suresi olmak üzere birçok surede geçen İsmail, Hz. İbrahim'in oğullarından birinin adıdır. İsmail isminin ilk anlamı Allah'ı işiten, ikinci anlamı övgüyü ve takdiri edendir. Yaklaşık 460 bin kişinin taşıdığı İsmail ismi, ülkemizde en popüler erkek isimlerinden biridir.

8- İsa:

Hz. İsa kendisine kitap indirilen dört büyük peygamberden biridir. İsa ismi, hem yol gösterici hem de ışık manasına gelir.

9- İbrahim:

İbrahim ismi, Allah'a teslim olmuş, takva ehli kul anlamına gelir.

10- İkbal:

Hem kız hem de erkek çocuklarına verilen isimlerden biri olan İkbal, yüksek makam ve mevki demektir.