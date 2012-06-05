Hürriyet 4+4+4 dosyasını açıyor!

4+4+4 yasası ile zorunlu eğitim 12 yıla çıktı. Ama velilerin ve öğrencilerin kafalarında bu yeni sistem ile ilgili bazı soru işaretleri var. Hürriyet aracılığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’na merak ettiklerinizi sorun, cevapları ile birlikte Hürriyet’te yayınlansın.

Zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran 4+4+4 yasası çıktı, ancak hala belirsiz, bilinmeyen yönleri bulunuyor. Okula başlama yaşı, seçmeli ders, birinci sınıf müfredatı, fiziki mekanlar, e-kayıt konusunda kafalarda hala soru işaretleri var.

Hürriyet, işte tüm bu sorulara cevap bulmak amacıyla 4+4+4 dosyasını açıyor.

Eğitim Uzmanı Nuran Çakmakçı merak ettiklerinizi sordu, Milli Eğitim Bakanı cevap verdi.

* Müfredat değişecek mi?

* İlkokula başlama yaşı kaç? Veli çocuğunu okula göndermezse, ertelerse ne olacak?

* Hangi koşullarda aile çocuğunu göndermeyebilir?

* İlköğretimden mezun olanlar diploma alacak mı?

* Okuma yazma ne zaman öğrenilecek?

* 5.sınıf öğretmenleri ne yapacak?

* Hani okulların ortaokulları açılacak?

Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası 5 Haziran’dan itibaren 5 gün boyunca Hürriyet’te.

Siz de merak ettiklerinizi sormak için hurriyet.com.tr/sorusor sayfasını ziyaret edin, sorularınızı bize gönderin, MEB cevaplasın, Hürriyet yayınlasın.