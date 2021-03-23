Hurmanın faydaları ve iyi geldiği hastalıklar nelerdir? İşte, hurmanın kalorisi ve besin değeri

Tam bir besin deposu olan hurma kansızlıktan, Alzheimer'a birçok sağlık sorununa olumlu yönde etki gösteriyor. İşte hurmanın faydaları ve iyi geldiği hastalıklar...

Güçlü bir antioksidan

Çok iyi bir antioksidan olan hurma, vücudu zararlı bakteri ve mikroplardan arındırır. Antioksidan içeriği hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Ayrıca hurma diğer meyveler gibi bekledikçe antioksidan özelliğini kaybetmez, aksine artırır.

Sinir sistemini güçlendirir

Hurma içeriğinde bol miktarda B6 vitamini barındırıyor. Bu vitamin ise sinir sistemini güçlendiriyor, strese karşı savunma gerçekleştiriyor. İçerdiği magnezyum vitamini de sinir sistemini güçlendirerek sağlıklı çalışmasını sağlar.

Zengin lif kaynağı

100 gram hurma yaklaşık 3,5 gram lif içeriyor. Lifçe zengin olduğu için de midede uzun süre kalarak tokluk hissi veriyor, sindirimi yavaşlatıyor. Böylelikle acıkma süresini uzatarak daha az yemek yemenizi sağlıyor.

Sindirim sistemini düzenler

Hurma, sindirim sistemi bozukluklarının meydana getirdiği kabızlık, hazımsızlık gibi sorunları en aza indirir. Ayrıca mide ve bağırsak hastalıklarını iyileştirici özellikler taşır.

Kansızlık sorunlarına etki eder

İçeriğindeki demir, kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini artırıyor. Böylece kansızlık riskini en aza indiriyor ve kansızlık için tedavi gören kişilerin tedavi süresini kısaltarak hızlandırıyor.

Kalp ritmini düzenler

İçerdiği zengin potasyum minerali sayesinde kan basıncını dengeleyerek kalp ritmini düzenler. Ayrıca hurma, damar tıkanıklığından kaynaklanan kalp hastalıklarının oluşmasını da engeller.

Hafızayı güçlendirir

İçeriğinde bulunan B karoten beyin sağlığını olumlu yönde etkileyerek korur, hafızayı güçlendirir. Hurma, beyin hücrelerinde oluşan hasarın giderilmesine yardımcı olur, yaşlılıkta meydana gelen Alzheimer hastalığına iyi gelir.

Hurma kaç kalori?

Bir adet kuru hurma ortalama 28 kcal'dir. Kan şekeri ile ilgili herhangi bir rahatsızlığı yoksa günde 12-15 adet hurma yiyebilirler. Vücuda fazla alınan früktozun (meyve şekeri) karaciğerde yağlanmaya neden olabileceğinden uzmanlar tarafından kontrollü tüketilmesi önerilir.