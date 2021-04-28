Hurma Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Hurma Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Hurma yağı, yemeklere lezzet katması için ve kızartma yapmak için kullanılan bir yağ çeşididir. Hurma yağı, hafif kızartmalar yapmak için hurma yağı kullanılıyor ve koku bırakmıyor.

Hurma Yağı Nedir?

Hurma yağı, hurmanın çekirdeklerinin soğuk pres yöntemi uygulanarak yağının çıkarılması ile elde edilen bitkisel bir yağdır. Hurma yağı, Palmiye yağı olarak da bilinir. Yemekleri yaparken ya da yaptıktan sonra kullanılabilir. Kızartmaları hurma yağı ile yaparak kızartmaların daha hafif, kokusuz ve sağlıklı olmasını sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda yemekler piştikten sonra içine 1 tatlı kaşığı hurma yağı eklenerek lezzetli yemekler ortaya çıkarabilirsiniz.

Hurma Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Hurma yağı, hurma meyvelerinin çekirdeklerinin soğuk pres uygulaması yapılarak yağının çıkartılması işlemine hurma yağı ismi verilir. Hafif yapısı ve sağlıklı bir yağ olması sayesinde dikkat çeken hurma yağı, içinde bulunan vitamin ve mineraller ile dikkat çekiyor.

Hurma Yağı Ne İşe Yarar?

Hurma yağının içinde bol miktarda E vitamini bulunur. Cilt için oldukça faydalı olan bu bitkisel yağ, ciltteki sivilce oluşumunu önler. Aynı zamanda sivilce lekelerinin giderilmesini sağlar. Siyah noktaları yok etmeye yardımcı olur. Cildi temizlemeye ve gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Bunun yanında vücuda çok sayıda faydası vardır.

Hurma Yağı Neye İyi Gelir?

5000 yıllık geçmişi ile mutfaklarımızın parçası olarak kullanılan hurma yağı, kişiye enerji verir ve insanların gün boyunca enerjik kalmasına yardımcı olur. Kalorisi yüksektir. Hurma yağı, kötü kolesterolü düşürür ve kolesterolün normal seviyelere gelmesine yardımcı olur. Kişilerde zaman zaman meydana gelen yorgunluk ve halsizlik gibi durumları ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Kalp sağlığını koruyarak çeşitli kalp hastalıklarının oluşumunu önemli ölçüde önler. Vücutta bulunan serbest radikallerle savaşır. Kansere yakalanma riskini en aza indirir ve sindirim problemlerinin oluşumunu önler. Hurma yağının cildi güzelleştirici ve cilt sorunlarını giderici özelliği de bulunur. Cilt tonunun eşitlenmesini sağlar. Egzamanın neden olduğu kuruluğu ortadan kaldırır. Sedef olan bölgelere düzenli bir şekilde uygulandığı zaman kaşıntı problemine iyi gelir.

Hurma Yağının Faydaları

Hurma yağının içinde kolesterol bulunmaz. Bu nedenle kolesterolü olan kişiler tarafından kullanıldığı zaman kısa zaman içinde kolesterolün normal seviyelere inmesini sağlar.

Kişiye enerji verir. Yorgunluk ve halsizlik gibi problemlerin ortadan kaldırılmasına yardımcı olur.

Hurma yağının içinde bulunan E vitamini sayesinde cilt problemlerinin geçirilmesine yardımcı olur.

Saçlarda meydana gelen dökülmeyi en aza indirerek saçların kuvvetlenmesine yardımcı olur.

Saç derisinde meydana gelen yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlar.

Hurma yağı, düzenli bir şekilde uygulandığında saç uçlarında meydana gelen kırıkların onarılmasına yardımcı olur.

Vücutta bulunan serbest radikallerin dışarı atılmasına yardımcı olur.

Sindirim sistemi problemlerinin çözülmesine yardımcı olur ve kabızlığı giderir.

Cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur.

Hurma Yağı Nasıl Kullanılır? Hurma Yağı Kullanımı

Hurma yağı, yemek yapımında kullanılabileceği gibi hazırlanmış yemeklerin içine bir tatlı kaşığı eklenerek de tüketilebilir. Fakat hurma yağı, ölçülü bir şekilde tüketilmesi gereken yağlar arasında yer alır. Bu nedenle ideal oranda tüketmek çok önemlidir. Aksi takdirde pek çok zararı meydana gelebilir. Bu nedenle yemeklerin içine en fazla 1 tatlı kaşığı konularak tüketilmesi gerekir.