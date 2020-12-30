Hurma nelere iyi geliyor? Hurmanın faydaları nelerdir?

30'un üzerinde çeşidi bulunan hurma, taze, yarı kuru ve kuru olarak 3 şekilde tüketilebiliyor. İçeriğindeeki şeker yönünden tüler birbirlerinden ayrılıyor. Büyüklüklerine göre kalori oranları değişse de ülkemizdeki genel olarak orta boy hurmaların 2 tanesi 40 kalori içermektedir.

Gün boyu büyüklüğüne göre 4-6 adet tüketilebileceğini söyleyen Diyetisyen Dilan Dalgıç, hurmanın 6 önemli faydasını şöyle sıraladı:

- Zengin protein içerir

Özellikle doku ve kas yapımı için oldukça etkili olan hurma, kuru baklagiller gibi bitkisel protein kaynağıdır. Bir nevi gençlik iksiridir.

- Çok çeşitli vitamin içerir

Eğer yoğun ve yorucu geçen günleri multivitamin kapsülleriyle destekliyorsanız, hurmayı yakından tanımamışsınız demektir. B1, B2, B3, B5, A ve C VİTAMİNİ içeriği sayesinde gün boyunca ihtiyacınız olan enerjinin tamamlayıp, zinde kalmanızı sağlayacaktır.

- Kemikleri güçlendiriyor

Kemik sağlığı için gerekli olan selenyum, kalsiyum, manganez, magnezyum, bakır, fosfor gibi minerallerini içerir. Bu sayede kemik erimesine karşı da koruyucudur. Ayrıca potasyum sayesinde sinir sisteminizi güçlendirir.

- Kabızlık için mükemmel

Yüksek lif oranı sayesinde kabızlık sorunu yaşayan bireylerin yatmadan 1-2 saat önce ve-veya sabah uyanınca ilk öğün olarak su ile birlikte tüketmesi, hemen çözüm sağlayacaktır.

- Kilo artışı konusunda yardımcı olur

Obezite kadar, kilo alamama durumu da kendinizde veya bir yakınınızda olabilir. Doğru tarifle ve doğru beslenme programıyla günlük tüketebilirsiniz.

- İştah kontrolü sağlar

Eğer çocuklarınız tatlıyı çok seviyor, hangi öğünde olursa olsun karşı koyamıyorlarsa derhal hurmayı deneyin. Çocuklarınızı paketli gıdadan uzak tutup, iştah kontrolü yapmasını sağlayacaktır.

Şeker hastaları tüketirken dikkat etmeli

Özellikle şeker hastalığına sahip kişilerin hurmayı tüketirken dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Diyetisyen Ova Neva Demirkol, " Bu harika meyve kan şekerini hızlı yükselttiği ve hızlı düşürdüğü için tek başına tüketilmesi yarardan çok zarara sebep olabilir. Öğünlerinizde hurma tüketirken yanında mutlaka süt, yoğurt veya fındık, badem, ceviz gibi besinlerden tüketmeye özen gösterin. Süt, yoğurt grubu yüksek protein içeriğine sahip olduğundan fındık, badem, ceviz gibi kuru yemişler de yararlı yağ içeriğinden dolayı, hurmayla beraber tüketildiğinde kan şekerinin yavaş yükselmesine veya yavaş düşmesine yardımcı olacak" dedi.