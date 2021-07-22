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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 03:23 | Son Güncelleme:

Hüda isminin anlamı nedir? Hüda ne demek? Hüda adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Hüda isminin anlamı nedir? Hüda ne demek? Hüda adının özellikleri, analizi ve kökeni

Dilimize Farsçadan geçmiş olan Hüda isminin ilk anlamı doğru yolu gösteren, kişiyi selamete ve hidayete erdirendir. Bu kelimenin sözlük anlamı ise her şeyi yoktan var eden, kudreti ve gücü sınırsız olan yüce Allah'tır. Osmanlıca kaleme alınmış birçok metinde bu sözcük, Allah ve Cenabıhak kelimelerinin yerine kullanılmıştır. Hüda isminin anlamı nedir? Hüda ne demek? Sizin için Hüda adının analizini özellikleri ve kökeni ile birlikte detayları derledik.

Ülkemizde yaklaşık 950 kişi Hüda ismini taşıyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu İstanbul, İzmir ve Ankara'da yaşamaktadır.

 Hüda İsminin Anlamı Nedir? Hüda Ne Demek?

 Hüda ismi, haramdan sakındıran, helale ve doğru yola yönlendiren demektir.

 Hüda İsminin Özellikleri

 Farsça kökenli bir sözcük olan Hüda, ülkemizde hem kız hem de erkek çocuklarına verilen bir isimdir.

 Hüda İsminin Analizi

 Hüda adı birçok tamlamada ve birleşik isimde kullanılır. Örneğin Hüda Hafız, Allah korusun anlamına gelir. Hüdaverdi ismi ise Allah bağışladı ve Allah'ın lütfu demektir.

 Hüda Adının Kökeni

 Hüda adı Farsça kökenlidir. Bu kelime tüm İslam ülkelerinde isim olarak kullanılmaktadır.

 Hüda İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Nur

 2- Ayla

 3- Gül

 Hüda İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Hüda ismi Bakara Suresinin 2. ayetinde geçmektedir. Kuran'ı Kerim için kullanılan Hüda kelimesi, takva ehli mümin kulları hidayete erdiren bir rehber olarak tanımlanır. Hüda, Kuran'ı Kerim'de rehber ve kılavuz anlamında kullanılmıştı.

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