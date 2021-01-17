El, yazılı açıklamasında, her çocuk için eksik aşıların tamamlanmasının önemli olduğunu belirtti.

Bunların içerisindeki HPV aşısının da mutlaka uygulanması gerektiğini aktaran El, şunları kaydetti:

"Ülkemizde aşılama ile ilgili birçok kurul, çalıştay ve programlar yürütülmektedir. Aile hekimleri, ebe ve hemşirelerden oluşan ekipler, koruyucu sağlık hizmetlerinden biri olan aşılama uygulamalarında etkin yer almaktadır. Ancak yapılan çalışmalarda pek çok ailenin aşılar konusunda endişeleri nedeniyle aşıları aksattığı ya da yaptırmadığını ortaya koymaktadır. Dünyada her yıl aşı ile önlenebilecek hastalıklardan az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere yaklaşık 2-3 milyon çocuğun öldüğü bilinmektedir. Bu nedenle aşılama çocuk ve erişkin sağlığını korumada, bulaşıcı hastalıkları önlemede maliyet ve güvenilirlik açısından en etkili yöntem ve her çocuğun yararlanması gereken bir haktır. Özellikle HPV aşısı kanserden koruyor, mutlaka uygulanmalıdır."