Hira isminin anlamı nedir? Hira ne demek?

Son zamanlarda sıklıkça tercih edilen isimlerden biri olan Hira aslında birçok farklı anlamı da üzerinde taşıyor.

Hira İsminin Anlamı Nedir? Hira Ne Demek

Hira isminin anlamı, arayış eylemi, aramak demektir. İki anlamı da ifade eden Hira ismi Arapça kökenli bir isimdir. Arapçada arayış anlamını ifade eden bu isim Suudi Arabistan'da yer alan bir dağın da adıdır. Bu dağda Peygamber efendimiz (s.a.v)'e ilk ayetler inmiştir. Hira dağına ilişkin belgeseller de sinemaya taşınmıştır birçok defa.

Hira ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir. Arapça kökü bulunan birçok isim de geçmeyebilir. Bu ismin kullanılmasında bir sakınca bulunmaz.

Hira ismi TDK Sözlüğünde yer almamaktadır. Ancak toplumda isim olarak kullanılmaktadır.

Hira'nın Özellikleri Neler?

Hira ismini taşıyan kişilerin aşağıda yer alan özellikleri barındırdığı görülmektedir.