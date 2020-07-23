Hipnozla doğum nasıl yapılıyor, güvenilir mi?

Hipnozla doğum tekniğinin anne kadar bebekler için de sağlıklı olduğunu ifade eden Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, “Doğumdan önce anne ve babaların bol bol pratik yaparak öğrenecekleri hipnoz doğum tekniği stressiz, korkusuz ve sağlıklı doğumu beraberinde getiriyor. Bu teknik bebeklerin de hayatlarını etkiliyor. Daha sakin ve huzurlu bir birey olmalarını sağlıyor’’ ifadelerini kullandı.

25 yıldır kullanılan, Amerika başta olmak üzere bütün dünyada tercih edilen hipnoz ile doğum tekniği ünlü isimlerinde tercih etmeye başlamasından sonra ülkemizde oldukça popüler bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Anne adayının anestezi kullanmasına gerek kalmadan, rahat bir şekilde doğum yapmasını mümkün kılan bu yöntemin detayları vatandaşlar tarafından merak da ediliyor.

Önce detaylı bir araştırma yapın

Öncelikle bu işlemi herkesin yapamayacağını önemli bir eğitimden geçtikten sonra bu tekniği kişilerin uygulayabileceğini vurgulayan Bilinçaltı Uzmanı Lily Lale Yılmaz, “Kişiler bu doğumu seçeceklerse detaylı araştırma yapmalarını öneriyorum. Herkes tarafından sorulan bir soru var. “Bu teknik tam olarak ne işe yarıyor?” doğum son derece doğal bir süreç fakat bu konu hakkında korkularımız, kaygılarımız bulunuyor. Doğum ile ilgili korkular genellikle annenin, komşularından veya başka kişilerin kendi doğum hikayelerini anlatmalarıyla kız çocuklarının bilinçaltına yerleşiyor. Özellikle anne adayları kulaktan dolma bilgilerle doğum sürecinin zor, korkulu bir durum olduğunu düşünüyorlar. Halbuki doğum süreci iyi yönetildiği zaman bu korkuların hiçbirine gerek yoktur. Hipnozla doğum tekniği anne ve baba adayına 13 saatlik verilen bir ders sonucunda, hamile kişinin rahatça doğal doğum yapabilmesini sağlıyor. Adaya bu süreçte stresten arınma, nefes ve masaj teknikleri öğretiliyor. Böylelikle hem anne hem de bebek stressiz ve huzurlu bir şekilde hayatına devam ediyor’’ dedi.