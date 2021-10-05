Hipervolemi en sık ödem ve beraberinde nefes darlığıyla kişide olumsuz yaşam koşullarına neden olur. Nefes darlığının sebebi ise çoğu zaman akciğerde sıvı birikimidir. Dikkat edilmesi gereken bir hastalık olan hipervolemi teşhisi ve tedavisi için belirtileri dikkate almak hayati önem taşır. Peki, hipervolemi nedir, belirtileri nelerdir? İşte, hipervolemi nedenleri ve tedavisi…

Hipervolemi nedir?

Hipervolemi, vücuttaki sıvının olması gerekenden fazla birikmesi durumudur. Hipovolemi kanda bulunan sıvının az olması hipervolemi ise kanda bulunan sıvının fazla olmasıdır. Vücudun fazla ödem biriktirmesi nedeniyle akciğerlerde sorunlara yol açan hipervolemi, nefes darlığını da beraberinde getirebilir.

Hipervoleminin belirtileri ve semptomları nelerdir?

Hipervolemi belirtileri şunları içerir:

Şişme da adlandırılan ödem , en sık ayaklarda, ayak bilekleri, bilek ve yüz

Vücutta rahatsızlık, kramp, baş ağrısı ve mide şişkinliğine neden olur

Kan dolaşımındaki aşırı sıvının neden olduğu yüksek tansiyon

Ciğerlerinize fazladan sıvı girmesinin neden olduğu ve normal nefes alma yeteneğinizi azaltan nefes darlığı

Kalp sorunları. Çünkü aşırı sıvı kalp atış hızınızı hızlandırabilir veya yavaşlatabilir, kalp kaslarınıza zarar verebilir ve kalbinizin boyutunu artırabilir

Hipervolemi neden olur?

Çoğu zaman, hipervolemiye neden olan böbreklerinizle ilgili problemlerdir. Bunun nedeni, böbreklerin normalde vücudunuzdaki tuz ve sıvı miktarını dengelemesidir. Tuz tuttuklarında, vücudun toplam sodyum içeriğini artırırlar, bu da sıvı içeriğinizi artırır.

Hipervoleminin en yaygın nedenleri şunlardır:

Kalp yetmezliği , özellikle sağ ventrikül

Genellikle aşırı alkol tüketimi veya hepatitin neden olduğu siroz

Genellikle diyabet ve diğer metabolik bozuklukların neden olduğu böbrek yetmezliği

Nefrotik sendrom, idrarda aşırı protein atılımına neden olan bir bozukluk

Bir kadının adet döngüsünden önce meydana gelen adet öncesi ödem veya şişlik

Bir kadının hormonal dengesini değiştiren ve sıvı tutulmasına neden olabilen hamilelik

Hipervolemi nasıl teşhis edilir?

Hipervolemi yaşadığınızı düşünüyorsanız, doktorunuzu ziyaret edin. Bu durumu yaşayıp yaşamadığınızı belirleyebilirler.

İlk olarak, doktorunuz bir fizik muayene yapacaktır. Hipervoleminin temel tanısal belirtileri kilo alımı ve şişmeyi içerir. Ziyaretinizden önce oturma, yatma veya ayakta durmanıza bağlı olarak vücudunuzun bir veya daha fazla kısmı şişmiş görünebilir.

Doktorunuz ayrıca sodyum seviyenizi kontrol etmek için bir kan testi yapacaktır . Hipervoleminiz varsa vücudunuzun toplam sodyum seviyeleri artacak olsa da, kandaki sodyum seviyeleriniz yüksek, normal veya düşük olabilir.

İdrarınızda bir sodyum testi yapmak, böbreklerinizin hipervolemiye mi neden olduğunu veya başka bir neden olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir.

Böbrek yetmezliği için, idrar sodyum içeriği tipik olarak litre başına 20 mili eşdeğerden (mEq/L) fazladır, kalp yetmezliği, siroz ve nefrotik sendrom vakalarında ise 10 mEq/L'den az olacaktır.

Hipervolemi hangi hastalıklara neden olur?

Tedavi edilmeyen hipervolemi, bazıları yaşamı tehdit eden çeşitli komplikasyonlara neden olabilir. Bunlar şunları içerir:

Perikardit veya kalp dokularının şişmesi

Kalp yetmezliği

Yaranın geç iyileşmesi

Doku bozulması

Yavaşlayan bağırsak fonksiyonu

Hipervolemi nasıl tedavi edilir?

Hipervolemi tedavisi, durumun nedenine bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterir.

Genel olarak, hipervolemisi olan tüm insanlara, fazla sıvıyı gideren ilaçlar olan bir tur diüretik verilir.

Aşırı durumlarda, doktor diyaliz (böbreklerden sıvı alınması) ve parasentez (göbek yoluyla sıvı alınması) önerecektir.

Doktorunuz ayrıca diyet sodyum alımınızı kısıtlamanızı isteyecektir.