Hipervolemi nedir, belirtileri nelerdir? İşte, hipervolemi nedenleri ve tedavisi
Vücutta sıvı birikmesi olarak da adlandırılan hipervolemi, vücudunuzda çok fazla su bulunması durumudur. Vücudun normalde içinde belirli miktarda sıvı bulunurken, çok fazla sıvı sağlığınıza zarar verebilir. Peki, hipervolemi nedir, belirtileri ve nedenleri nelerdir? İşte hipervolemi tedavisi ve merak edilenler…
Hipervolemi en sık ödem ve beraberinde nefes darlığıyla kişide olumsuz yaşam koşullarına neden olur. Nefes darlığının sebebi ise çoğu zaman akciğerde sıvı birikimidir. Dikkat edilmesi gereken bir hastalık olan hipervolemi teşhisi ve tedavisi için belirtileri dikkate almak hayati önem taşır. Peki, hipervolemi nedir, belirtileri nelerdir? İşte, hipervolemi nedenleri ve tedavisi…
Hipervolemi nedir?
Hipervolemi, vücuttaki sıvının olması gerekenden fazla birikmesi durumudur. Hipovolemi kanda bulunan sıvının az olması hipervolemi ise kanda bulunan sıvının fazla olmasıdır. Vücudun fazla ödem biriktirmesi nedeniyle akciğerlerde sorunlara yol açan hipervolemi, nefes darlığını da beraberinde getirebilir.
Hipervoleminin belirtileri ve semptomları nelerdir?
Hipervolemi belirtileri şunları içerir:
- Şişme da adlandırılan ödem , en sık ayaklarda, ayak bilekleri, bilek ve yüz
- Vücutta rahatsızlık, kramp, baş ağrısı ve mide şişkinliğine neden olur
- Kan dolaşımındaki aşırı sıvının neden olduğu yüksek tansiyon
- Ciğerlerinize fazladan sıvı girmesinin neden olduğu ve normal nefes alma yeteneğinizi azaltan nefes darlığı
- Kalp sorunları. Çünkü aşırı sıvı kalp atış hızınızı hızlandırabilir veya yavaşlatabilir, kalp kaslarınıza zarar verebilir ve kalbinizin boyutunu artırabilir
Hipervolemi neden olur?
Çoğu zaman, hipervolemiye neden olan böbreklerinizle ilgili problemlerdir. Bunun nedeni, böbreklerin normalde vücudunuzdaki tuz ve sıvı miktarını dengelemesidir. Tuz tuttuklarında, vücudun toplam sodyum içeriğini artırırlar, bu da sıvı içeriğinizi artırır.
Hipervoleminin en yaygın nedenleri şunlardır:
- Kalp yetmezliği , özellikle sağ ventrikül
- Genellikle aşırı alkol tüketimi veya hepatitin neden olduğu siroz
- Genellikle diyabet ve diğer metabolik bozuklukların neden olduğu böbrek yetmezliği
- Nefrotik sendrom, idrarda aşırı protein atılımına neden olan bir bozukluk
- Bir kadının adet döngüsünden önce meydana gelen adet öncesi ödem veya şişlik
- Bir kadının hormonal dengesini değiştiren ve sıvı tutulmasına neden olabilen hamilelik
Hipervolemi nasıl teşhis edilir?
Hipervolemi yaşadığınızı düşünüyorsanız, doktorunuzu ziyaret edin. Bu durumu yaşayıp yaşamadığınızı belirleyebilirler.
İlk olarak, doktorunuz bir fizik muayene yapacaktır. Hipervoleminin temel tanısal belirtileri kilo alımı ve şişmeyi içerir. Ziyaretinizden önce oturma, yatma veya ayakta durmanıza bağlı olarak vücudunuzun bir veya daha fazla kısmı şişmiş görünebilir.
Doktorunuz ayrıca sodyum seviyenizi kontrol etmek için bir kan testi yapacaktır . Hipervoleminiz varsa vücudunuzun toplam sodyum seviyeleri artacak olsa da, kandaki sodyum seviyeleriniz yüksek, normal veya düşük olabilir.
İdrarınızda bir sodyum testi yapmak, böbreklerinizin hipervolemiye mi neden olduğunu veya başka bir neden olup olmadığını belirlemenize yardımcı olabilir.
Böbrek yetmezliği için, idrar sodyum içeriği tipik olarak litre başına 20 mili eşdeğerden (mEq/L) fazladır, kalp yetmezliği, siroz ve nefrotik sendrom vakalarında ise 10 mEq/L'den az olacaktır.
Hipervolemi hangi hastalıklara neden olur?
Tedavi edilmeyen hipervolemi, bazıları yaşamı tehdit eden çeşitli komplikasyonlara neden olabilir. Bunlar şunları içerir:
- Perikardit veya kalp dokularının şişmesi
- Kalp yetmezliği
- Yaranın geç iyileşmesi
- Doku bozulması
- Yavaşlayan bağırsak fonksiyonu
Hipervolemi nasıl tedavi edilir?
Hipervolemi tedavisi, durumun nedenine bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösterir.
Genel olarak, hipervolemisi olan tüm insanlara, fazla sıvıyı gideren ilaçlar olan bir tur diüretik verilir.
Aşırı durumlarda, doktor diyaliz (böbreklerden sıvı alınması) ve parasentez (göbek yoluyla sıvı alınması) önerecektir.
Doktorunuz ayrıca diyet sodyum alımınızı kısıtlamanızı isteyecektir.