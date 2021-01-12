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Çocuk Sağlığı
Hürriyet Aile Özel, Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 12.01.2021 - 16:48 | Son Güncelleme:

Hiperaktif çocukların ailelerine 6 önemli öneri

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Hiperaktif çocukların ailelerine 6 önemli öneri
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Hiperaktif çocuklar genelde sorun çıkaran ve yaramaz çocuklar olarak düşünülür. Ancak doğru yönlendirildiklerinde hiperaktif çocuklarla iletişim hiç de zor olmayabilir. Peki, bu noktada ailelere hangi görevler düşüyor? İşte ebeveynlere öneriler…

Enerjilerini doğru yönlendirin

Hiperaktif çocuklar için enerjilerini açığa çıkarmanın ve zihinlerini sakinleştirmenin yollarını bulun. Hiperaktif çocukların daha çok enerji harcaması ve oynaması gerekebilir. Bu nedenle oyun temelli etkinliklere odaklanmasına yardımcı olmak için çeşitli etkinlik kutuları alabilirsiniz. Aktivite kutuları çocukların hafıza becerilerini geliştirmeye ve konsantrasyonlarını artırmaya yardımcı olacaktır.

Basit bir şekilde konuşun

Çocuğunuz hiperaktif ise onunla tüm dikkatinizi vererek konuşun, endişelerine kulak verin. Özellikle ders konusunda dikkati sürekli dağılıyorsa yapılacaklar listesi hazırlamasını ve bu doğrultuda ilerlemesini tavsiye edin.

Duygularıyla başa çıkmasına yardımcı olun

Hiperaktivitesi olan çocuklar öfke, üzüntü ve endişeleriyle başa çıkmakta zorlanırlar. Bu noktada onlara destek olun. Kendilerine neyin iyi neyin kötü geldiği konusunda duygularını açıkça dile getirmelerine fırsat tanıyın.

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Rahatlatın

Çevresindeki dikkat dağıtıcı unsurları en aza indirin. Örneğin cep telefonu/televizyon gibi dijital araçların ekran süresini kısıtlayın. Fırsat buldukça yeşil alanlara götürün. Burada enerjilerini atmalarına izin verin. Espri anlayışınızı kaybetmeyin, onu rahatlatın ve daima sabırlı, hoşgörülü olun.

Ödüllendirin

Hiperaktivitesi olan çocukları düzen oluşturmaya teşvik edin. Ona çeşitli görevler verin. Sizin ondan ne beklediğinizi ve kendisinin ne yapması gerektiğini bilmeli. Bu düzene uyduklarında onları ödüllendirin. Ödüllerinizin küçük ama anlamlı olmasına dikkat edin.

Arkadaş edinmeyi öğretin

Hiperaktif çocuklar genellikle sosyal gelişim konusunda zorluk yaşarlar. Arkadaş grubunda araya sık sık girip çok konuşabilirler. Bu da çevreleri tarafından tuhaf karşılanabilir. İşte tam da bu noktada, arkadaş edinme konusunda anne babalara da çeşitli görevler düşüyor. Onunla çeşitli oyun senaryoları canlandırın, rolleri sık sık değiştirip bunu eğlenceli hale getirin. Birkaç arkadaşını eve davet edip onu gözlemleyin. Eğer vurmak, itmek gibi olumsuz davranışlar sergiliyorsa bu davranışlar konusunda onu net bir şekilde uyarın. Gerekirse bir uzmandan destek alın.

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