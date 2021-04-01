Hindiba kahvesi nedir, nasıl tüketilir? İşte, hindiba kahvesinin faydaları ve zararları

Hindiba kahvesi nedir?

Karahindiba otuyla tatlandırılan Hindiba kahvesi, sıcak tüketilen kahve çeşitleri arasında yer almaktadır. Hindiba otunun kökleri toplanarak kurutulur. Daha sonra kavrulması gerekmektedir. Bu işlemin uygulanmasından ötürü kahve içildiğinde hafif kavrulmuş bir tat almak mümkündür. Kurutulmuş kökler, öğütülüp kahve tozuna dönüştürülür. Hindiba kahvesinin çekirdekleri çok küçük granüllerden oluşmaktadır. Bu yüzden de su içerisinde çok kolay bir şekilde eriyecektir. Kahve tozuna dönüşen kökler, sıcak suyla kaynatıldığı zaman sağlıklı bir içecek şeklinde tüketilir.

Hindiba Kahvesi Nasıl Tüketilir?

Sağlıklı bitkilerin içerisinde bulunan hindiba otu, pek çok şekilde içeceklerin tatlanmasına destek olur. Bununla beraber vücut sağlığını korumak adına harekete geçer. Karahindiba otu ile tatlandırılan bu kahveyi tüketenlerin bağırsak sorunu ortadan kalkmakta ve kilo vermektedir.

Kafein oranının çok düşük olmasından kafein kullanmayan kişiler açısından yoğun ilgi görmektedir. Odunsu bir tada sahip olan hindiba kahvesi, toz kahveyle karıştırılarak pişirilebilir. Dünya çapında pek çok ülkede kafeinsiz kahve şeklinde sunulan hindiba kahvesi, kafein bağımlısı olanların kahve alışkanlığını en aza indirmek için önerilmektedir.

Hindiba kahvesinin içerisinde yüksek miktarda; kalsiyum, folik asit, çinko, demir, potasyum, manganez, magnezyum gibi bileşenler bulunmaktadır. Bu mineraller ise bağışıklık sistemi adına kesinlikle alınması gereken minerallerdir.

Hindiba Kahvesinin Faydaları Nelerdir?

- Lif açısından zengin olan hindiba kahvesi, sindirim sistemini düzenleyerek kabızlık sorunlarına çözüm getirir. Kilo verme açısından da oldukça yararlıdır. Kilo vermek isteyen bireylerin, hindiba kahvesi tüketmesi tavsiye edilir.

-Kabızlık sorunu çeken kişilerin, hindiba kahvesi içmesi tavsiye edilir. Sürekli şekilde hindiba kahvesi tüketen bireylerin kabızlık problemleri ortadan kalkarak, bağırsakları rahatlar. Ayrıca kilo vermek isteyenlere

- Hindiba kahvesi kan şekerini dengeler.

- Çeşitli kanser türlerine karşı koruyucudur. Özellikle bağırsakları sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayarak kolon kanseri riskinden kurtarır. Bilim insanları tarafından hindiba otunun kökü üzerinde yapılan pek çok inceleme ile, kanserli hücrelerin yok edildiği ispatlanmıştır. Cilt kanserine sahip olan bireylerde yapılan araştırmalara göre hindiba köküyle hazırlanan kahve, kanserli hücreleri ortadan kaldırmıştır. Bu sayede yeni hastalıklı hücrelerin ortaya çıkmasını önlemiştir.

- Hindiba kökünde yer alan faydalı mineraller sayesinde, karaciğerin daha iyi çalışmasına yardımcı olur.

Hindiba Kahvesinin Zararları

Hindiba kahvesinin faydaları olduğu kadar zararlarının da bulunduğunu belirtmek gerekir. Hindiba kahvesini tüketmemesi gereken kişi gruplarının olmasının yanı sıra bazı kriterlere de dikkat etmek gerekir. İşte, hindiba kahvesini tüketirken dikkat edilmesi gereken durumlar;

- Huş ağacı veya yaban mersini polenine karşı alerjik bir hassasiyeti olanların hindibaya karşı da alerjisinin olabileceğini belirtmek gerekir.

- Hindiba kahvesi çocuklara içirilmemelidir.

- Hindiba kahvesi gereğinden fazla tüketilmesi durumunda ishal ya da mide yanmasına sebep olabilir.

- Rahim kaslarını gevşetme özelliğinden dolayı, hamileler hindiba kahvesini tüketmemelidir.