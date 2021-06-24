Himalayan Kedisi Nedir? Himalayan Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Kedilerin sahip olduğu çok sayıda özellik bulunmaktadır. Bu özellikler kedilerin türüne göre değişiklik gösterebilmektedir. En sevilen kedi türlerinden biriside Himalayan kedisidir.

Himalayan Kedisi Nedir?

Himalayan kedisi, somurtkan bir yüz ifadesine sahip olan sevimli bir kedi türüdür. Kedi türleri içerisinde en çok ilgi gören türlerden birisi Himalayan kedisi olarak bilinmektedir.

Himalayan Kedisi Kökeni

Himalayan kedisi, Persian ve Siyam kedilerinin birleşimi sonucu ortaya çıkmış bir türdür. Himalayan kendilerinin özel ve dikkat çekici bir kedi ırkı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Himalayan kedisi ilk olarak ABD'de görülmüş ve burada çiftleştirilerek üretimi yaygın hale getirilmiştir.

Himalayan kedisinin gerçek kökeni ise Asya'dır. Bu kedi türü İran kedisi ve Siyam kedisi karşımı olan melez bir türdür.

Himalayan Kedisi Fiziksel Özellikleri

Himalayan kedisi, uzun boylu ve mavi gözlü olan bir kedidir. Orta ve büyük boy bir kedi türü olduğunu söyleyebiliriz.

Kafa yapısı yuvarlak olan bu kedinin küçük kulakları vardır. Bu kedinin sahip olduğu bacaklar ise kısadır. Güçlü ve kalın kemikleri olduğu için oldukça kilolu görünürler.

Himalayan Kedisi Kişiliği ve Ruhsal Özellikleri

Bu kediler son derece duygusal bir kişiliğe sahiptir. Bu yüzden Himalayan kedisi sahibine karşı güçlü bir bağ ile bağlanmıştır. Himalayan kedisi gürültüden hoşlanmayan bir kedi olarak bilinmektedir. Bundan dolayı aşırı ses olan yerlerden hemen uzaklaşırlar.

Himalayan Kedisinin Yatkın Olduğu Hastalıklar

Himalayan kedisine iyi bir şekilde bakıldığı zaman kolay kolay birşey olmaz. Yani son derece sağlıklı bir yapıları vardır. Tabi yine de Himalayan kendilerinde çeşitli hastalıklar görülebilir. Özellikle göz kapağı hastalıkları, böbrek hastalığı ve deri rahatsızlıkları yaygın şekilde görülebilir.

Himalayan Kedisi Bakımı

Himalayan kedisinin bakımı çok zor olmasa da biraz özen istemektedir. Normal bir kediye baktığınız gibi Himalayan kedisine de bakabilirsiniz. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus vardır. Bu kedinin hassas ve uzun tüyleri vardır. Bu yüzden günlük olarak tüy bakımı yapmak önemlidir.

Himalayan Kedisi Nasıl Yıkanır?

Himalayan kedisinin tüylerini tarayarak ve temiz su kullanarak kolayca yıkayabilirsiniz. Bunun için kedi şampuanı kullanmanız son derece faydalı olacaktır. Kullanacağınız su ise ılık olmalıdır. Kediyi yıkarken birçok yerini kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir problem farkederseniz eğer bir uzmandan yardım alabilirsiniz. Himalayan kedisini düzenli olarak yıkamanız sağlıklı olmasına yardımcı olacaktır.

Himalayan Kedisi Tüy Kesimi Nasıl Yapılır?

Himalayan kedisinin tüyleri son derece hassas bir yapıya sahiptir. Bu yüzden günlük olarak tüy bakımı yapılmalıdır. Tüy yapısı uzun olan bu kedinin gerektiği zamanlarda dikkatli bir şekilde tüy kesimi yapılabilir. Yıpranmış veya kötü görünen tüyler alınabilir.

Himalayan Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Himalayan kedisi 9 ile 15 yıl arasında yaşayan bir kedi türüdür. Bu kedilerin ömürleri bu şekildedir.

Himalayan Kedisi Nasıl Eğitilir?

Himalayan kedisinin eğitimi için oyunlardan yararlanabilir. Zaten akıllı bir yapısı olan bu kedi çoğu şeyi başarabilmektedir. Bu yüzden kediyi oyunlar eşliğinde eğitmeye çalışabilirsiniz.

Himalayan Kedisi Renkleri

Himalayan kedisinin farklı renkleri olabilmektedir. Bu renkler çok sevilen renklerdir

Mavi

Siyah

Krem

Kırmızı

Tarçın

Kahverengi

Gümüş

Leylak

Çikolata

Himalayan Kedisi Mama Önerisi

Himalayan kedisini besin değeri yüksek mamalar ile beslemeniz gerekir. Bu kediler sevdiği yiyecekleri yerken çok mutlu olmaktadırlar. Bu yüzden kaliteli mamalar tercih edebilirsiniz.