Hijyenik ve lekesiz bir banyo için ipuçları

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Doğru yöntemlerle temizlenen bir banyo, pırıltılı musluklar ve tertemiz fayanslar ile bir saray gibi parlayabilir. Banyo nasıl temizlenir, fayanstaki kireç lekesi nasıl çıkar, banyo derzleri nasıl temizlenir, banyo temizliği püf noktaları ve banyo temizleme yöntemleri hakkında her şeyi sizin için adım adım hazırladık.

İyi bir stratejiyle doğru ürünlere sahip olduğunuzda banyo temizliği çok kolaydır. İyi sonuçlar elde etmek için, Domestos Maksimum Hijyen Çamaşır Suyu gibi özel olarak üretilmiş bir ürün kullandığınızda banyo ovarak vakit harcamanıza gerek kalmaz.

İhtiyacın olacak:

Bez

Fırça

Tuvalet fırçası

Çamaşır suyu

Yüzey temizleyici

Banyo Temizliği İçin Hazırlık

1.İhtiyacınız olmayan her şeyi ortadan kaldırın

Diş fırçaları, şampuan şişeleri, sabunluk, havlu gibi eşyaları, temizlik bitene kadar ortadan kaldırın.

2.Temizlik malzemelerinizi hazırlayın

Banyoyu temizlerken, ihtiyacınız olacak tüm temizlik ürünlerini ve aletlerini bir araya topl ayın. Banyo fayans temizliği için yoğun kıvamlı Domestos gibi hijyen konusunda etkili bir ürünü listenize mutlaka ekleyin.

3.Odayı havalandırın ve güvenlik önlemlerinizi alın

Camları ve kapıları açın. Temizliğe başlamadan önce mutlaka plastik eldiven giyin.

4.Klozete tuvalet temizleyici dökün

Klozet içi temizliği için Domestos Tuvalet Uzmanı gibi bir tuvalet temizleyici ürün kullanmak tuvaletinizi kolaylıkla temizlemenizi sağlayacaktır. Ürünün kullanım talimatlarına uyarak klozete dökün. Siz diğer işlerle meşgulken yarım saat bekletin ve akıtın.

5.Banyonun baştan aşağı tozunu alın

Dolap üstlerinden, duş perdesi borusuna kadar her yeri itinayla temizleyin.

Banyo Yüzeyleri Nasıl Temizlenir?

Banyo hijyeni ve temizliğinin en büyük göstergesi, parlayan yüzeylerdir. Yüzey temizliği sırasında eldiven giyerek mutlaka ellerinizi korumanızı öneriyoruz. İşte yapmanız gerekenler:

1.Önce duvarları, pencereleri ve tavanı temizleyin

Banyoda siyah lekeler ve küfle karşılaşırsanız endişelenmeyin. Banyodaki siyah kirler nasıl temizlenir sorusunun cevabı oldukça basittir. Küflü bölgeye dezenfektan sprey sıkın ya da çamaşır suyu dökün. Bu tür ürünler kullanmadan önce ürünün kullanım talimatlarına göz atın ve ürünü küçük bir yerde test edin. Daha sonra eski bir bez ya da süngerle küfü silin ve çamaşır suyunu durulayın.

2.Duş kabinini ve küveti temizleyin

Duşta sabun artıkları ve kireç birikmişse, bunların üstüne kireç temizleyici dökerek ovun. Daha sonra da durulayın. Temizlik ürünlerini kullanmadan önce kullanım talimatlarını mutlaka okuyun.

3.Lavaboyu, muslukları ve tezgahları temizleyin

Banyo temizleyici sıkıp birkaç dakika bekletin ve daha sonra sabun ve diş macunu artıklarını temizlemek için ovun. Son olarak sıcak suyla durulayın ve muslukları temiz bir bezle silerek parlatın.

4.Aynaları temizleyin

Aynalara sıçrayan diş macunu lekelerinden kurtulmak için cam temizleyici sıkın ve temiz bir bezle silin. Ekstra parlaklık için aynayı bir bez ya da gazete kağıdı ile ovabilirsiniz.

Tuvalet temizliği

Tuvalet temizliği çok önemlidir ve banyonuzu hijyenik tutmanın en önemli adımlarından biridir.

Tuvaletin dış yüzeyini temizleyin

Tüm yüzeylere çamaşır suyu sıkın ve bir bezle silin. Derinlemesine klozet temizliği için klozet kapağını, oturağını ve bunların menteşelerini iyice temizleyin. Etrafa mikrop yaymamak için tuvalet temizliğinde kullandığınız bezi başka yerde kullanmayın. Tek kullanımlık dezenfektanlı mendiller de bu iş için idealdir.

Klozetin içini ovun

Klozet içi nasıl temizlenir merak ediyorsanız önceden klozete çamaşır suyu döküp bekleterek işe başlayabilirsiniz, böylece klozetteki lekeleri daha kolay çıkarabilirsiniz. Tuvalet fırçasıyla, klozetin iç kısmının her yerini fırçalayın ve birkaç kez sifonu çekin. Klozetiniz parlayacaktır.

Banyo Fayansları Nasıl Temizlenir?

Banyo hijyeninde en çok önem verdiğimiz konulardan biri de banyo fayanslarının temizliğidir. Fayans temizliği çok zahmetli değildir ama nispeten hassas olan fayans yüzeylerine zarar vermemek önemlidir. Bu konuda, çamaşır suyu katkılı formülüyle Cif Sprey Ultra Hijyen gibi etkili bir temizlik ürünü size yardımcı olabilir.

1.Yüzeyi temizleyin

Yüzey temizleyiciyi kullanmadan önce ıslak bir bez ile yüzeyi temizleyin. Kolay çıkarılabilecek tozlardan kurtulmanız kalıcı kirlere daha iyi odaklanmanızı sağlayacaktır. Daha sonra Domestos Yüzey Temizleyici gibi etkili bir ürünü, kullanım talimatında önerilen miktarda yüzeye dökün ve yarım saat kadar emilmesini bekleyin. Yarım saatin sonunda bir temizlik fırçası veya diş fırçası ile kir birikintilerinin olduğu bölgeleri fırçalayın. Son olarak, tüm yüzeyi temiz su ile temizleyip durulayın.

2.Çamaşır suyu kullanın

Derz dolgu temizliği derz araları pürüzlü ve geçirgen olduğu için daha fazla özen ister. Domestos ürünleri bu konuda size yardımcı olacaktır. Dikkat etmeniz gereken hususlardan biri, banyonuzdaki dolgular beyaz dışında bir renk ise, rengin solmaması için ağartıcı ürünler yerine başka ürünleri tercih etmektir.

3.Soğuk su kullanın

Diğer önemli nokta ise ağartıcıyı kullanıp iyice emilmesini bekledikten sonra dolguyu kurulamak için soğuk su kullanmanızdır. Çünkü ılık veya sıcak su, yoğun ve kimyasal bir buhar çıkmasına sebep olup sağlığınıza zarar verebilir. Dolguları diş fırçası ile temizleyip soğuk su ile durularken de sonrasında da banyonuzu havalandırmayı ve kullandığınız ürünlerin kullanma talimatlarını takip etmeyi unutmayın.

4.Fayansların üzerinde biriken kireci temizleyin

Kireci temizlemek için Cif Power & Shine Banyo gibi yüzeylere uygulaması kolay bir ürün banyo temizliğinde en büyük yardımcınız olabilir. Unutmayın ki, fayans ve derz dolgu temizliğini ne kadar sık yaparsanız kalıcı kirlerle ve lekelerle karşılaşma olasılığınızı o kadar azaltmış olursunuz.

5.Silin ve durulayın

Spreyi fayansların üzerine uyguladıktan sonra, temizlik bezi yardımıyla fayanslarınızı silin ve temiz su ile durulayın. Ürünü kullanmadan önce talimatlarını gözden geçirip uygulamayı ihmal etmeyin.

Banyo fayans arası küf nasıl temizlenir merak ediyorsanız küf çıkarmak için üretilmiş özel deterjanları kullanma talimatlarına göre uygulayabilirsiniz.

Banyo Temizliği Püf Noktaları

Pratik ve kolay bir banyo temizliği için aşağıdaki banyo temizliği püf noktaları ve ipuçlarını uygulayabilirsiniz.

1.Tuvaleti temizleyin

Klozet içindeki kireç temizleme işlemi için biraz Domestos Köpük Çamaşır Suyu sıkın. Aktif mikro köpük teknolojisi sayesinde yüzeylere tutunabilen yeni nesil köpük çamaşır suyunun beyazlatma gücüne güvenin ve temizliğe devam edin. Ovalama gerektirmeyen formülüyle Domestos Köpük Çamaşır Suyunu uygulayıp sifonu çekmeden önce, tuvalet temizleyicisinin koku ve lekeler üzerinde derinlemesine etkili olması için yüzeyde bir süre kalması gerekir. Siz de bu sırada diğer işlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Klozet içi nasıl temizlenir merak ediyorsanız tuvaletteki kireci temizleme yöntemlerini uygulayabilirsiniz.

2.Lavaboyu temizleyin

Tuvalete dokunduktan sonra ellerinizi yıkayın. Temiz ve kuru bir bezle lavabodaki fazla suyu silin, lavabo ve muslukları çamaşır suyu benzeri bir ürünle temizleyin.

3.Küveti ve duş kabinini temizleyin

Domestos Köpük Çamaşır Suyu gibi güçlü temizleyici bir ürünü küvet ve duş kabini camına püskürtün. Yüzeylere tutunan köpük sayesinde su kalıntılarına ve kirlere hızlıca müdahale ederken tam anlamıyla hijyene kavuşun. Böylece biriken sabun kalıntılarından kurtulurken banyonuzun temiz ve ferah kokmasını sağlarsınız. Su lekelerini çıkarmak için duş kabini camını kuru bir bezle hızlıca silin.

4.Yerleri temizleyin

Banyo zeminini süpürün ve bu işlemi yaparken köşelerde birikmiş toz topaklarını da unutmayın. Banyonuz halı kaplıysa elektrik süpürgenizi kullanın. Saç ve tüy gibi büyük toz parçalarını çöpe atın. Gerekiyorsa çöp poşetini değiştirin.

5.Son dokunuşlar

Misafirleriniz gelmeden birkaç dakika önce banyonuzu kontrol ederek yapmayı unuttuğunuz bir şey kaldı mı veya ortada duran gereksiz bir şey var mı diye bakın. Tuvaleti fırçalayıp sifonu çekmeyi unutmayın. Siz banyonun temizliğini bitirene kadar, tuvalet temizleyicisi etkisini göstermiş olacaktır.

6.Çok amaçlı ürünler kullanın

Zamanınız kısıtlıysa, her yüzeye uygun ürünü bulmak için dolapları karıştırarak vakit kaybetmeyin. Çok amaçlı ürünler bu durumlarda idealdir. Domestos Hijyenik Çok Amaçlı Sprey gibi temizlik malzemeleri banyo lavabosundan fayanslara, küvetten duş kabinine kadar hemen hemen her yüzeyde kullanılabilir.

7.Dip köşe temizleyin

Banyonuzu ayda en az bir kez dip köşe temizleyin; fayansları silin, duvarlardaki küfleri temizleyin ve dolapların üstü gibi ulaşılması zor yerlerin tozunu alın. Detaylı temizliklerinizde özellikle banyodaki küf lekeleri kolaylıkla nasıl temizlenir diye merak ediyorsanız, “Banyodaki Küf Lekeleri Nasıl Çıkar” başlıklı yazımız size yol gösterecektir.

Daha fazla dekorasyon ve temizlik önerisi için Temiz Sözlük’e göz atın!













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