Hibrit öğrenme modeli nedir? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yorumlar
0
Yazdır
A
Yazı Tipi
Abone Ol
Koronavirüs salgınının neden olduğu durum ve belirsizlik birçok konuda olduğu gibi eğitim konusunda da alternatif çözümler üretme arayışına neden oldu. Yetkililer de okulların açılması konusunda 4 alternatif senaryo üzerinde duruyor. Bunlardan biri de hibrit öğrenme modeli. Peki, hibrit öğrenme modeli nedir? Avantaj ve dezavantajları nelerdir? Eğitimci Dr. Gülden Dönmez, konuyla ilgili merak edilenleri anlatıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle