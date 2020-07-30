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Eğitim
Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 30.07.2020 - 12:31,Son Güncelleme:

Hibrit öğrenme modeli nedir? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?

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Hibrit öğrenme modeli nedir? Avantaj ve dezavantajları nelerdir?
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Koronavirüs salgınının neden olduğu durum ve belirsizlik birçok konuda olduğu gibi eğitim konusunda da alternatif çözümler üretme arayışına neden oldu. Yetkililer de okulların açılması konusunda 4 alternatif senaryo üzerinde duruyor. Bunlardan biri de hibrit öğrenme modeli. Peki, hibrit öğrenme modeli nedir? Avantaj ve dezavantajları nelerdir? Eğitimci Dr. Gülden Dönmez, konuyla ilgili merak edilenleri anlatıyor.

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