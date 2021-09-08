Hibrit eğitim nedir? Okullarda hibrit eğitim modeli nasıl olacak?

2021- 2022 Eğitim öğretim yılının uzun bir aradan sonra yeniden yüz yüze başlamasıyla birlikte, yeni eğitim modeli olarak düşünülen hibrit eğitim ile ilgili sorular sıklaşmaya başladı. Koronavirüs salgını kapsamında uzaktan eğiti sürecini tamamlayan öğrencilerin hibrit eğitim modeline geçip geçmeyecekleri ise merak konusu. Peki hibrit eğitim nedir? Hibrit eğitim modeli nasıl olacak? İşte merak edilenler...

Hibrit eğitim nedir?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk’un açıklamasına göre hibrit model, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilmesi anlamına geliyor. Selçuk’un söylemine göre, haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grubun ise pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gitmesi düşünülüyor.

Okullarda hibrit eğitim modeli nasıl olacak?

Karma öğrenme, hibrit öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış eğitim de denebilir.

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi de söz konusu olabilir.