Heyecanın hayatımıza etkileri ve heyecanı kontrol altına almak için tüyolar

Heyecanın, normal seviyelerde olması yapılacak işler karşısında odaklanmayı arttırır ve daha başarılı sonuçlar almayı sağlar. Ancak fazla heyecan durumunda kişinin hareketlerini kontrol etmesi zorlaşır. Bu durumda da hata yapma payı artar. Heyecan hissi ile baş çıkılamadığında uzman psikolog yardımına başvurmak gerekebilir.

Heyecan nedir?

Heyecan her insanın yaşadığı insani bir duygu durumudur. Karşı karşıya kalınan durumlarda heyecanın gelişmesi olağan karşılanmaktadır. Ancak kontrol edilemeyen seviyelere geldiğinde ve olumsuz etkilere sebep olduğunda, psikoloji bilimi kapsamında değerlendirilmesi gereken bir durumdur.

Heyecan normal seviyelerdeyse kişiler bunu kontrol altına alabilir. Dolayısı ile heyecanlanan kişinin duygusu, sosyal durumunda belirgin bir etki göstermez. Ayrıca fiziksel bir rahatsızlık da ortaya çıkmamaktadır. Ancak kişi heyecan düzeyini kontrol edemiyorsa ve bu durum fiziksel rahatsızlıklara sebep oluyorsa mutlaka uzman psikolog ile görüşmesi gerekir.

Heyecan sırasında neler hissedilir?

Kişinin heyecanlanması durumunda çeşitli fizyolojik olaylar meydana gelebilmektedir. Heyecanlanan kişilerde kalbin hızla çarpması, nefes darlığı, terleme, titreme gibi pek çok fiziksel his söz konusudur. Bunun yanı sıra sindirim sistemi heyecandan en çok etkilenen sistemdir. Bu aşamada mide ve bağırsak hareketleri azalmaktadır. Ayrıca kaslarda gerilmeler ve titreme, heyecanlanma anında en yaygın hisler arasında sayılabilir.

Heyecan neden olur?

Heyecan birçok farklı sebebe bağlı olarak gelişebilir. Bu sebepler basit ve hayatın olağan akışında ortaya çıkabileceği gibi altta yatan psikolojik sebeplerden de kaynaklanıyor olabilir. Bu nedenle yaşanan heyecanın değerlendirmesinin doğru şekilde yapılması gerekir.

Heyecanın ana nedenleri şu şekilde sıralanabilir;

-Heyecanı kompleks haline getirmek

-Hata yaparım endişesi

-Güven eksikliğini aşamamak

-Travma geçirmek

-Rahatsızlıklar

Heyecanın karmaşık hale getirilmesi onu kontrol edilemez bir hale sokmaktadır. Bu sebeple bu hissin normal bir his olduğu ve kontrol edilebileceği unutulmamalıdır. Aksi halde ciddi sonuçlar doğurabilir. Kişilerin hata yapmaktan korkmaları ise bir diğer heyecan sebebidir. Oysa hissedilen bu korku, heyecan oranını arttırmaya devam ederek hata payını da fazlalaştırır. Hata yapmak da insani bir durum olduğundan, korkmak yerine nasıl daha doğru adımlar atılacağına odaklanılması gerekmektedir.

Kişilerin güven duygusunun sarsılmış olması ve bu eksikliği aşamamak da kişilerin heyecan seviyesinin artmasına sebep olmaktadır. Ayrıca kişinin geçmiş öyküsünde bulunan travmalar veya yeni yaşanılan olaylar da heyecanın gelişmesine sebep olabilmektedir.

Fazla heyecan nelere yol açar?

Fazla heyecan yaşanması sebebi ile birçok fiziksel rahatsızlık meydana gelebilir. Bunun sonucunda da hata yapma payı artmaktadır. Bu da kişilerin aslında hata yapmaktan korkarken bu durumun riskini daha da arttırmalarına sebep olmaktadır.

Fazla heyecanın yaşanması ve bunun kronik duruma gelmesi psikolojik problemlere de sebep olabilmektedir. Fazla heyecanın sebep olduğu psikolojik rahatsızlıkları şu şekilde sıralayabiliriz:

-Panik atak

-Sosyalleşme fobisi

-Kapalı ortamlarda rahatsız hissetme

-Dikkat eksikliği

-Konuşma bozuklukları vb.

Heyecanı yenmek için neler yapabilirsiniz?

Heyecanı kontrol altına almak için birçok teknik bulunmaktadır. Bunların en başında solunumu kontrol etmek gelmektedir. Doğru nefes teknikleri kullanılarak heyecan kolaylıkla kontrol altına alınabilmektedir. Bunun yanı sıra çeşitli gevşeme egzersizleri heyecanın kontrolü açısından oldukça etkilidir. Tüm bu kontrol denemelerinin etkisiz kalması durumunda, çeşitli psikolojik rahatsızlıklardan bahsedilebilmektedir. Kronik hale gelen heyecanın kişide ciddi fiziksel ve psikolojik etkileri olduğu için psikolog yardımı alması gerekir.