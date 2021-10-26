Hermetik Kombi nedir? Kombinin Hermetik olduğu nasıl anlaşılır? Yoğuşmalı kombiden farkı nedir?

Hermetik kombilerde yanma için kullanılan hava bir fan yardımı ile dış ortamdan alınarak yanma sonrasında açığa çıkan atık gaz aynı sistemle dışarı doğru atılır.

Hermetik Kombi Nedir?

Hermenik kombi, yoğuşmalı kombiler ve diğer sıradan modellerden oldukça farklı bir çalışma prensibine dayanır. Normal şartlarda doğal gazın yanması sonucunda ortaya bir miktar atık gaz çıkar. Hermetik modellerde ise, bu gaz direkt olarak bacadan dışarıya atılır. Ortam havası, yanma prosesinde kullanılmadığı zaman ve tamamen izole edildiği için ortamın havalandırılması gerekmez. Hermetik kombiler, bacalı kombilerin ihtiyacı olan havadarda çalışma ortamının sağlanamadığı evlerde sıkça kullanılırlar.

Kombinin Hermetik Olduğu Nasıl Anlaşılır?

Hermetik kombi ile yoğuşmalı kombi arasındaki en önemli farklardan birisi de yoğuşmalı kombinin hermetik kombiye göre çok daha az enerji harcamasıdır. Genellikle büyük bir alana sahip olan konutlarda tercih edilen yoğuşmalı kombiler, çok daha az enerji harcayarak daha fazla ısı açığa çıkarabilir.Aynı zamanda yoğuşmalı kombinin maliyetinin hermetik kombiye göre daha fazladır.

Yoğuşmalı Kombiden Farkı Nedir?

Yoğuşmalı kombinin içinde yer alan özel sistemlerin oluşması nedeni ile ekonomik olarak daha pahalıya gelir. Bu nedenle de konutlarda yoğuşmalı kombilerden çok hermetik kombi tercih edilir. Aynı zamanda Hermetik kombi ile yoğuşmalı kombi arasındaki en önemli farklardan birisi de, kombide yanma işlemi ortaya çıktıktan sonra gazın içinde yer alan nem yoğunlaşarak çıkan buharlaşma ısısının kullanılabilmesi için kombinin içinde çok özel bir sistem bulunur. Bu sayede de işlem sırasında kaybolan ısının bir bölümü yeniden yoğuşmalı kombiye aktarılır ve yeniden kullanılır.