Herkesin Öğrenme Stili Farklı

Bazı çocuklar yere yatarak, bazıları müzik eşliğinde, bazıları masa başında çalışır ama aileler bu çalışma şekillerini beğenmez ve müdahale eder. ‘’Her çocuğun kendine göre bir çalışma şekli vardır’’ diyen Hürriyet Gazetesi Eğitim Servis Şefi Nuran Çakmakçı, Öğrenme Stilleri Teorisyeni Prof.Dr.Rita Dunn’ dan aldığı bilgileri aktardı.

• Her çocuk farklı öğrenir, farklı öğrenme ortamlarında verimli olur.

• Herkesin farklı öğrenme stili var. Yaşla öğrenme stili değişiklik gösterebilir.

• Cinsiyete göre de öğrenme şekli farklıdır.

• Herkes öğrenebilir ama herkes aynı şekilde öğrenmez. Öğrenme stilleri, herkesin en iyi öğrendiği yolu bulup, o yolu açmak ve o yolda ilerlemesini sağlamak için kullandığı yöntemlerin bütünü olarak tanımlanabilir.

• Bazı çocuklar hareketlidir. Bu öğrenciler genellikle hiperaktiflerle karıştırılır. Bu öğrenciler bütün vücutların derste kullanmak ister. Bu öğrenciler durarak öğrenemez. Deney yapmak, bütün vücutlarını kullanmak isterler, derse aktif katılımda bulunurlar.

• Çocuklar, ders çalışırken anne veya baba çocuğa sessiz bir ortam sunar. Oysa, belki çocuk sesli bir ortamda daha iyi konsantre olabilir. Arka planda bir müzik onu rahatlatabilir. Loş ışıkta çalışmaktan hoşlanabilir.

• Üşümesin diye çocukların odaları genellikle sıcak olur. Oysa bazı çocuklar sıcaktan hoşlanmaz. Daha ılık ve serin bir ortamda çalışmaktan keyif alır. Bu öğrencileri yazın sınıfta açık camın önünde, kışın da kalorifer uzağında oturtmak onların öğrenmesi için daha yararlıdır.

• Bazı çocuklar masa başında değil de, uzanarak daha iyi çalışır. Aile bu konuda çocuğu zorlamamalı. Sınıfta da daha yumuşak bir yerde oturmak isteyen çocuk minderini getirebilmeli, ayağını altına alarak oturabilmeli. Sandalyesinde sürekli sallanan öğrenciye "yaramaz" diye müdahale edilmemeli öğretmeni…

• Bazı çocuklar dokunarak öğrenmeyi tercih eder. Ders sırasında elinde kalemle karalama yapan, kalem çeviren bir öğrenciye "dersi dinlemiyor" önyargısında bulunulmamalı. Bu öğrenciye bir ara dersle ilgili soru sorulmalı. Soruya doğru yanıt veriyorsa o öğrenci dersi dinliyor demektir. Sonra onu rahat bırakmalı.

• Bazı öğrenciler öğretmen bir şey söylediği anda hemen uygulamaya koyar. Bazıları ise sorgular, sentez eder, sonra yanıt verir. Hemen soruya yanıt vermeyen öğrenci tembel değildir.

• Bazı öğrenciler çok sık soru sorur. Bu tip öğrenciler sınıf ortamında öğretmenin her istediği şeye bir soruyla karşılık verir. Böyle öğrencileri öğretmen iyi tanımalı, onlara "tembel" damgası vurmamalı.

• Bazı çocuklar evde ders çalışırken başlarında bir yetişkinin olmasını isterler. O yetişkin ona yardım etsin, etmesin ama o ortamda bulunsun isterler. Bu çocukların otoriteye ihtiyacı vardır. Buna müdahale edilmemeli.

• Görsel uyaranı olanlar, öğrendikleri konuları şemayla çizerek tekrar etmeli.

• Bazı çocuklar bir şeyler yiyerek daha iyi öğrenirler. Mümkün oldukça ders çalışırken onların bu ihtiyaçlarını karşılamalı. Sınıfta da bir şey yiyemiyorsa hiç değilse masasında su bulundurup, içmesine izin vermeli.

Öğrenme Stilini Nasıl Anlarız?

Gözlem yoluyla çocuk öğrenme stilini ortaya koyar. Sıcak ortamda mı konsantre oluyor, masa başında mı çalışmaktan keyif alıyor? Bütün bunları veli veya öğretmen sorgulamalı ve ona göre, çocuğa fazla müdahale etmemeli.

Bir öğrenci ders sırasında sürekli kıpırdıyor, sıkılıyorsa onu derse katmak gerekiyor. O öğrenciyi tahtaya kaldırarak öğrenmenin içine çekilebilir.